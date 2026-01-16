ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η χειρότερη στιγμή του Εντρικ στην Ρεάλ Μαδρίτης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η χειρότερη στιγμή του Εντρικ στην Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Εντρικ συνεχίζει την καριέρα του στην Λιόν ως δανεικός από την Ρεάλ Μαδρίτης και άρχισε ιδανικά την θητεία του στην γαλλική ομάδα, σκοράροντας στο ντεμπούτο του.

Γεγονός που τον βοήθησε να αφήσει πίσω του τους έξι μήνες στους Μαδριλένους, όπου ο Τσάμπι Αλόνσο τον χρησιμοποίησε ελάχιστα (σ.σ. τρεις αγώνες, 99 λεπτά, 0 γκολ). Ωστόσο η ελάχιστη χρησιμοποίηση του, δεν είναι η χειρότερη ανάμνηση του νεαρού Βραζιλιάνου από τους «Los Blancos».

«Ήταν όταν έλαβα την επιβεβαίωση ότι θα έχανα το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού δεν θα μπορούσα να παίξω για αρκετούς μήνες. Την στιγμή που έμαθα ότι δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω στην διοργάνωση. Είναι δύσκολο ν΄αποδεχθείς τις ήττες, αλλά είναι μέρος του ποδοσφαίρου.

Κερδίζεις και χάνεις. Όλοι το κάνουν. Λίγοι κερδίζουν τίτλους. Κανείς δεν κερδίζει συνέχεια. Αλλά οι τραυματισμοί σε κρατούν μακριά από το ποδόσφαιρο», σχολίασε μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα «AS».

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ολυμπιακός: Επιστρέφει από τον δανεισμό του στη Ρίο Άβε ο Μπακούλας

Ελλάδα

|

Category image

Ο Φαν Νίστελροϊ στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Ολλανδίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Μπακς είναι ξεκάθαροι: «Ο Αντετοκούνμπο δεν είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή»

NBA

|

Category image

Να βάλει τέλος και να αρχίσει ξανά!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κάρικ: «Δεν μου ασκούν περισσότερη πίεση οι πρώην συμπαίκτες μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιεσμένο πρόγραμμα και θέλει... διαχείριση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ECOMMBX Basket League: Νίκες για Αχιλλέα και Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξημερώματα Κυριακής η πρεμιέρα της Σάκκαρη στο Australian Open

Τένις

|

Category image

B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δόξα και Καρμιώτισσα συμβιβάστηκαν και πήραν από ένα βαθμό

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Καμία κίνηση για Σένσι από την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Για να το λέει, κάτι ξέρει o Kετσμπάγια...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Από το αεροπλάνο απευθείας στο Telekom Center για προπόνηση ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Αυτό είναι το deal, που «στέλνει» τον Γκέχι στη Μάντσεστερ Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικό το deal Παναθηναϊκού-Γοδόι, ταξιδεύει άμεσα στην Ελλάδα ο Αντίνο!

Ελλάδα

|

Category image

«Απελευθερώθηκε» ο Απόλλωνας από το εμπάρκο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη