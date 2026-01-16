Η χειρότερη στιγμή του Εντρικ στην Ρεάλ Μαδρίτης

Γεγονός που τον βοήθησε να αφήσει πίσω του τους έξι μήνες στους Μαδριλένους, όπου ο Τσάμπι Αλόνσο τον χρησιμοποίησε ελάχιστα (σ.σ. τρεις αγώνες, 99 λεπτά, 0 γκολ). Ωστόσο η ελάχιστη χρησιμοποίηση του, δεν είναι η χειρότερη ανάμνηση του νεαρού Βραζιλιάνου από τους «Los Blancos».

«Ήταν όταν έλαβα την επιβεβαίωση ότι θα έχανα το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού δεν θα μπορούσα να παίξω για αρκετούς μήνες. Την στιγμή που έμαθα ότι δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω στην διοργάνωση. Είναι δύσκολο ν΄αποδεχθείς τις ήττες, αλλά είναι μέρος του ποδοσφαίρου.

Κερδίζεις και χάνεις. Όλοι το κάνουν. Λίγοι κερδίζουν τίτλους. Κανείς δεν κερδίζει συνέχεια. Αλλά οι τραυματισμοί σε κρατούν μακριά από το ποδόσφαιρο», σχολίασε μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα «AS».

sdna.gr