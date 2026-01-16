«Έδεσε» τον νεαρό Σάββα η Ομόνοια
Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας μας με τον 17χρονο (21/05/2008) μεσοεπιθετικό, Βλαδίμηρο Σάββα. Tο νέο συμβόλαιο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2028. Ο Βλαδίμηρος ήρθε στην Ακαδημία μας το 2022 σε ηλικία 13 χρόνων και αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Στη φετινή σεζόν με την Κ19 μετράει 14 συμμετοχές και σκόραρε επτά φορές. Είναι μέλος της εθνικής Νέων Κ19. Συγχαίρουμε τον Βλαδίμηρο για την επέκταση του συμβολαίου του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.