Από αυτά τα δύο ζευγάρια θα βγει ο αντίπαλος της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League, όμως το βλέμμα της ήταν στη Νιόν. Εκεί έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους με τους οποίους θα παίξει τον Μάρτιο (12 και 19) με φόντο την οκτάδα της διοργάνωσης.

Οι κιτρινοπράσινοι λοιπόν θα παίξουν με τον νικητή είτε του Ζρίνσκι-Κρίσταλ Πάλας είτε του Σίγκμα Όλομουτς-Λωζάνη, με την κλήρωση να είναι ορισμένη για την 27η Φεβρουαρίου.