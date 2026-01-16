Με Ριέκα η Ομόνοια!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της νοκ άουτ φάσης του Conference League

Η Ομόνοια κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Ριέκα Κροατίας!

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ στις 19 Φεβρουαρίου του 2026 και οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μια εβδομάδα αργότερα, στις 26 Φεβρουαρίου 2026. Η Ομόνοια θυμίζουμε ολοκλήρωσε την League Phase του Conference League στην 18η θέση με 8 βαθμούς. 

Τη Ριέκα την αντιμετώπισε και η ΑΕΚ στη League phase και έφερε 0-0 σε αγώνα που έγινε στην Κροατία. Mάζεψε εννιά βαθμούς, πετυχαίνοντας δύο νίκες (Σπάρτα Πράγας, Τσέλιε), έφερε τρεις ισοπαλίες (Λίνκολν, ΑΕΚ και Σαχτάρ) και δέχθηκε μία ήττα (Νόα).

