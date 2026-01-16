Ζήτησε αναβολή στο ματς με την Κηφισιά ο ΠΑΟΚ

Την αναβολή του αγώνα του με την Κηφισιά στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ζήτησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάνοντας χρήση του σχετικού δικαιώματος που είχε.

Ο Δικέφαλος του Βορρά κατέθεσε σήμερα το σχετικό αίτημα το οποίο αναμένεται να γίνει αποδεκτό από την Λίγκα και έτσι να μην δώσει το παιχνίδι του με την Αθηναϊκή ομάδα το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου.

Θυμίζουμε ότι η αναμέτρηση αυτή βρίσκεται -ημερολογιακά- ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, αρχικά με την Μπέτις και στη συνέχεια με τη Λιόν, το πρώτο στην Τούμπα στις 22 Ιανουαρίου και το δεύτερο στη Γαλλία στις 29 του μήνα.

Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα ο Ολυμπιακός είχε κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος για να μην πραγματοποιηθεί το ματς του με τον Asteras Aktor.

sportfm.gr