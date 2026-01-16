Στην Αλβανία οι αγώνες της Εθνικής Futsal

Η Αλβανία είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τους αγώνες του 5ου ομίλου του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028 στον οποίο συμμετέχει και η Εθνική μας ομάδα.

Πέραν της Αλβανίας και της Κύπρου, στον όμιλο συμμετέχουν η Λετονία και το Σαν Μαρίνο.

Οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στον Main Round της διοργάνωσης.

Οι αγώνες θα γίνουν στις 9, 10 και 12 Απριλίου 2026 στα Τίρανα και το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:

9 Απριλίου

Λετονία – Σαν Μαρίνο

Κύπρος – Αλβανία

10 Απριλίου

Κύπρος – Λετονία

Αλβανία – Σαν Μαρίνο

12 Απριλίου

Σαν Μαρίνο – Κύπρος

Αλβανία – Λετονία