Μπάγερν Μονάχου: Κοντά στην επιστροφή ο Μουσιάλα μετά από επτά μήνες

Ο 22χρονος διεθνής Γερμανός επιστρέφει έπειτα από σχεδόν επτά μήνες απουσίας, λόγω σοβαρού τραυματισμού σε κνήμη και αστράγαλο.

Ο Μουσιάλα είχε υποστεί κάταγμα περόνης, καθώς και κάταγμα και εξάρθρωση αστραγάλου, έπειτα από σύγκρουση με τον τότε τερματοφύλακα της Παρί Σεν Ζερμέν, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, σε αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στις αρχές Ιουλίου του 2025. Μέχρι εκείνο το σημείο πραγματοποιούσε εξαιρετική σεζόν, με 21 γκολ και 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση της Bundesliga από τη Μπάγερν.

«Αν όλα πάνε καλά σήμερα, το πλάνο είναι να βρίσκεται στην αποστολή», ανέφερε ο Κομπανί στη συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τόσο ο Μουσιάλα όσο και ο επίσης ετοιμοπόλεμος πλέον Αλφόνσο Ντέιβις δεν θα πιεστούν να αποδώσουν άμεσα στο μέγιστο.

Παρά την πολύμηνη απουσία του Μουσιάλα, η Μπάγερν διανύει εντυπωσιακή πορεία στο πρωτάθλημα. Η νίκη με 3-1 επί της Κολωνία την Τετάρτη έφερε τους Βαυαρούς στους 47 βαθμούς μετά από 17 αγωνιστικές, με διαφορά τερμάτων +53, επίδοση-ρεκόρ για το πρώτο μισό της σεζόν στη Bundesliga. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στη Μπάγερν της σεζόν 2013/14, επί εποχής Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η Μπάγερν έχει σημειώσει 66 γκολ μέχρι τώρα, επίσης νέο ρεκόρ διοργάνωσης.

