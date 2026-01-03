ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η μοναδική προϋπόθεση για να κάνει μεταγραφή η Ομόνοια

Η μοναδική προϋπόθεση για να κάνει μεταγραφή η Ομόνοια

Τι είπε ο Μπεργκ για τη νίκη και τον ανταγωνισμό που ενδεχομένως να δημιουργήσει ανάγκη για να μπει στο μεταγραφικό παζάρι

Όσα ανάφερε ο προπονητής της Ομόνοιας μετά την εμφαντική νίκη με 4-0 επί του Ακρίτα, στον πρώτο αγώνα του 2026.

Για τη νίκη: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την εμφάνιση και τη νίκη που πήραμε σήμερα. Είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο που μπήκαμε στη νέα χρονιά, μετά την διακοπή και με την νοοτροπία που δείξαμε στο παιχνίδι».

Για την αλλαγή εικόνας στο δεύτερο ημίχρονο: «Τα ημίχρονα ήταν παρόμοια. Απλά στο πρώτο δεν σκοράραμε και στο δεύτερο καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Βασικά, όλα άλλαξαν στο σουτ του Μασούρα και την προβολή του Μαέ. Είμαστε γενικά ικανοποιημένοι από την εμφάνιση μας».

Αν θα γίνουν μεταγραφές: «Όπως βλέπετε έχουμε ένα ανταγωνιστικό ρόστερ και αυτό είναι πολύ καλό. Όμως, υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και αν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφή που θα μας ενισχύσει περισσότερο θα γίνει για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το ρόστερ μας, για να είμαστε πιο έτοιμοι»

Διαβαστε ακομη