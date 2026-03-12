ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Συλλέκτης» ασίστ ο Εβάντρο Κόστα!

Εξαιρετικός τεχνίτης που ξέρει να σερβίρει ο Βραζιλιάνος

Μετράει εννέα ασίστ φέτος σε Κύπρο και Ευρώπη και συνεχίζει ασταμάτητος, με την τελευταία φορά που σέρβιρε να είναι στον Ματέο Μάριτς ο Εβάντρο Κόστα. Ο επιτελικός μέσος της Ομόνοιας, η οποία ανέβασε σχετικό βίντεο με όλες τις φορές που έδωσε την τελική πάσα, κάνει εξαιρετική χρονιά.

Δείτε τη δημοσίευση:

 

