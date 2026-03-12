«Συλλέκτης» ασίστ ο Εβάντρο Κόστα!
Εξαιρετικός τεχνίτης που ξέρει να σερβίρει ο Βραζιλιάνος
Μετράει εννέα ασίστ φέτος σε Κύπρο και Ευρώπη και συνεχίζει ασταμάτητος, με την τελευταία φορά που σέρβιρε να είναι στον Ματέο Μάριτς ο Εβάντρο Κόστα. Ο επιτελικός μέσος της Ομόνοιας, η οποία ανέβασε σχετικό βίντεο με όλες τις φορές που έδωσε την τελική πάσα, κάνει εξαιρετική χρονιά.
Δείτε τη δημοσίευση:
Ewandro's 🅰️ssists collection pic.twitter.com/dc8zboD0CG— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) March 12, 2026