ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το 7-0 που χαρίζει... ασφάλεια

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Το 7-0 που χαρίζει... ασφάλεια

Yπάρχουν πράγματα που χρήζουν βελτίωσης

Τα στατιστικά της Ομόνοιας είναι λογικό να έχουν θετικό πρόσημο και αυτά άλλωστε τη διατηρούν εδώ και κάποιο διάστημα στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που χρήζουν βελτίωσης, όμως σε γενικό βαθμό είναι ικανοποιητικά τα νούμερα.

Πάντως ο Χένινγκ Μπεργκ εκεί που τα πράγματα δεν πάνε καλά στο α΄ μέρος βρίσκει τον τρόπο να τα φτιάχνει, κάτι που ασφαλώς δείχνει πόσο μεγάλη είναι η επίδρασή του. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς αλλά το λένε οι αριθμοί και κατ΄ επέκταση οι επιτυχίες του.

Για παράδειγμα, στο πρώτο τέταρτο της επανάληψης, η Ομόνοια παρουσιάζεται αφηνιασμένη, σκοράροντας εφτά γκολ, και είναι απόλυτα προσηλωμένη μεσοαμυντικά αφού είναι το μόνο διάστημα που δεν δέχθηκε γκολ. Ένα 15λεπτο λοιπόν που χαρίζει... ασφάλεια και στο οποίο κάνει απόλυτο κουμάντο.

Οι όποιες λοιπόν «ατέλειες» υπάρχουν στο α΄ μέρος διορθώνονται με την έναρξη της επανάληψης.

Μάλλον προλαβαίνει ο Άιτινγκ

Μέρος του κανονικού προγράμματος ακολούθησε ο Κάρελ Άιτινγκ στην προπόνηση της Τετάρτης και το πιθανότερο σενάριο είναι πως θα προλάβει την αποστολή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή. Από την άλλη, ο Σεμέδο έκανε τρέξιμο και το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα μείνει για τρίτο παιχνίδι εκτός και θα κάνει αγώνα δρόμου να είναι παρών στην έναρξη των πλέι οφ. Θυμίζουμε πως εκτός θα παραμείνουν και πάλι οι Μασούρας και Οντουμπάντζο που επιστρέφουν την άλλη εβδομάδα, όπως και οι Μαγιαμπέλα-Φαμπιάνο που θέλουν ακόμη χρόνο για να ενσωματωθούν. Τιμωρημένος με κάρτες είναι ο Μάριτς, ενώ στα θετικά για τον Χένινγκ Μπεργκ είναι η επάνοδος των Παναγιώτου (από τιμωρία) και Γιόβετιτς (είχε ίωση).

Δεν βολεύει καθόλου

Η ώρα έναρξης του αγώνα με τον Ολυμπιακό δεν είναι και τόσο βολική για τους φίλους της Ομόνοιας. Η Κυριακή προσφέρεται αλλά για παιχνίδια το απόγευμα. Όμως, λόγω του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ρίψεων, ο αγώνας ορίστηκε στις 20:30 και ειδικά για αυτούς που διαμένουν εκτός Λευκωσίας είναι αποτρεπτικός παράγοντας ώστε να δώσουν το «παρών» τους. Άρα δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για το πόσοι θα βρεθούν στο ΓΣΠ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η ενδεκάδα του Ροθάδα στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Το μυθικό χατ τρικ του Βαλβέρδε τον έβαλε σε ένα πολύ σπουδαίο γκρουπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Παραμένει κάτοικος Πειραιά ο Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

Φουρνιέ: «Το 2024 πήγα στο βουνό, σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το 7-0 που χαρίζει... ασφάλεια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μεγάλο πλήγμα να χάνει τέτοιους παίκτες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η τρομακτική πορεία που «έσβησε» το -18

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συμπλοκή μεταξύ οπαδών της Θέλτα και της Λιόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουντιάλ 2026 - Τραμπ: «Ευπρόσδεκτο το Ιράν, αλλά...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήρθαν αλλά... άφαντοι οι νεοφερμένοι της Ένωσης

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αποχωρεί από την ΑΠΕΑ για την Εθνική Ρουάντας ο Στιβ Κωνσταντινίδης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Οι 24 ώρες που «κατέστρεψαν» τη φήμη της Premier League και οι πιθανότητες πρόκρισης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βρήκε αμυντική σταθερότητα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με την πρωτοποριακή πίσω αεροτομή η Ferrari στην Κίνα

AUTO MOTO

|

Category image

Kατευθύνεται προς Bernabeu η Finalissima αλλά η AFA πιέζει για αλλαγή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη