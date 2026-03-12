Το 7-0 που χαρίζει... ασφάλεια

Τα στατιστικά της Ομόνοιας είναι λογικό να έχουν θετικό πρόσημο και αυτά άλλωστε τη διατηρούν εδώ και κάποιο διάστημα στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που χρήζουν βελτίωσης, όμως σε γενικό βαθμό είναι ικανοποιητικά τα νούμερα.

Πάντως ο Χένινγκ Μπεργκ εκεί που τα πράγματα δεν πάνε καλά στο α΄ μέρος βρίσκει τον τρόπο να τα φτιάχνει, κάτι που ασφαλώς δείχνει πόσο μεγάλη είναι η επίδρασή του. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς αλλά το λένε οι αριθμοί και κατ΄ επέκταση οι επιτυχίες του.

Για παράδειγμα, στο πρώτο τέταρτο της επανάληψης, η Ομόνοια παρουσιάζεται αφηνιασμένη, σκοράροντας εφτά γκολ, και είναι απόλυτα προσηλωμένη μεσοαμυντικά αφού είναι το μόνο διάστημα που δεν δέχθηκε γκολ. Ένα 15λεπτο λοιπόν που χαρίζει... ασφάλεια και στο οποίο κάνει απόλυτο κουμάντο.

Οι όποιες λοιπόν «ατέλειες» υπάρχουν στο α΄ μέρος διορθώνονται με την έναρξη της επανάληψης.

Μάλλον προλαβαίνει ο Άιτινγκ

Μέρος του κανονικού προγράμματος ακολούθησε ο Κάρελ Άιτινγκ στην προπόνηση της Τετάρτης και το πιθανότερο σενάριο είναι πως θα προλάβει την αποστολή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή. Από την άλλη, ο Σεμέδο έκανε τρέξιμο και το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα μείνει για τρίτο παιχνίδι εκτός και θα κάνει αγώνα δρόμου να είναι παρών στην έναρξη των πλέι οφ. Θυμίζουμε πως εκτός θα παραμείνουν και πάλι οι Μασούρας και Οντουμπάντζο που επιστρέφουν την άλλη εβδομάδα, όπως και οι Μαγιαμπέλα-Φαμπιάνο που θέλουν ακόμη χρόνο για να ενσωματωθούν. Τιμωρημένος με κάρτες είναι ο Μάριτς, ενώ στα θετικά για τον Χένινγκ Μπεργκ είναι η επάνοδος των Παναγιώτου (από τιμωρία) και Γιόβετιτς (είχε ίωση).

Δεν βολεύει καθόλου

Η ώρα έναρξης του αγώνα με τον Ολυμπιακό δεν είναι και τόσο βολική για τους φίλους της Ομόνοιας. Η Κυριακή προσφέρεται αλλά για παιχνίδια το απόγευμα. Όμως, λόγω του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ρίψεων, ο αγώνας ορίστηκε στις 20:30 και ειδικά για αυτούς που διαμένουν εκτός Λευκωσίας είναι αποτρεπτικός παράγοντας ώστε να δώσουν το «παρών» τους. Άρα δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για το πόσοι θα βρεθούν στο ΓΣΠ.