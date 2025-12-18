Στην αντεπίθεση η Ομόνοια για Γέσπερ Γιάνσον - «Πυρά» με 16 σημεία

Σκληρή ανακοίνωση από την Ομόνοια αναφορικά με το θέμα του Γέσπερ Γιάνσον. Θυμίζουμε ότι ο Σουηδός πρώην Αθλητικός Διευθυντής της Ομόνοιας δικαιώθηκε από το αρμόδιο τμήμα της ΚΟΠ όσον αφορά τον τερματισμό του συμβολαίου του.

Σε αυτή, η διοίκηση των πρασίνων παραθέτει 16 σημεία και ρίχνει τα «πυρά» της προς την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Κάνει λόγο για σύγκρουση συμφερόντων και καταλήγει πως η Ομόνοια δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήττει ανεπηρέαστα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της.

Αναλυτικά όσα σημειώνουν οι πράσινοι: