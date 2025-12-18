Στην αντεπίθεση η Ομόνοια για Γέσπερ Γιάνσον - «Πυρά» με 16 σημεία
Τη δική της θέση παραθέτει η Ομόνοια με μακροσκελή ανακοίνωση.
Σκληρή ανακοίνωση από την Ομόνοια αναφορικά με το θέμα του Γέσπερ Γιάνσον. Θυμίζουμε ότι ο Σουηδός πρώην Αθλητικός Διευθυντής της Ομόνοιας δικαιώθηκε από το αρμόδιο τμήμα της ΚΟΠ όσον αφορά τον τερματισμό του συμβολαίου του.
Σε αυτή, η διοίκηση των πρασίνων παραθέτει 16 σημεία και ρίχνει τα «πυρά» της προς την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Κάνει λόγο για σύγκρουση συμφερόντων και καταλήγει πως η Ομόνοια δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήττει ανεπηρέαστα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της.
Αναλυτικά όσα σημειώνουν οι πράσινοι:
- Ο Jesper Janson υπηρετούσε στη θέση του αθλητικού διευθυντή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
- Στις 02/02/2024 παύθηκε από τη θέση του λόγω σοβαρής παραβίασης της σύμβασης εργασίας όπως, καταφανή παραβίαση του καθήκοντος εμπιστοσύνης έναντι των εργοδοτών του. Χωρίς να εισερχόμαστε σε λεπτομέρειες, διότι ακόμα υπάρχουν σε εκκρεμότητα δικαστικές διαδικασίες, αναφέρουμε συνοπτικά τα εξής:2.1. Ο Jesper Janson ενώ ήταν υπεύθυνος για το ζήτημα των μεταγραφών της ομάδας, είχε προτείνει στη διοίκηση συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή με συνολικό κόστος κοντά στο €1.000.000 για τρία χρόνια συμβόλαιο.2.2. Η διοίκηση χωρίς τη συμβολή του Jesper Janson στο τέλος πέτυχε στην συγκεκριμένη μεταγραφή μείωση κόστους €300.000, η οποία, ως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, αφορούσε προμήθειες που θα πληρώνονταν σε μεσάζοντα τον οποίο ο Jesper Janson είχε παρουσιάσει, δηλαδή όχι τον επίσημο αντιπρόσωπο του ποδοσφαιριστή. 2.3. Η διοίκηση ολοκλήρωσε την συγκεκριμένη μεταγραφή μέσω του επίσημου αντιπροσώπου του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, ο οποίος ενημέρωσε την ΟΜΟΝΟΙΑ ότι ποτέ δεν ζήτησε 1 εκατομμύριο και διαπιστώθηκε ότι τα ποσά ήταν υπερβολικά. Παρά το γεγονός ότι ο παίκτης είχε ήδη υπογράψει και ταξίδευε αεροπορικώς προς την Κύπρο, ο Jesper Janson συνέχισε τις πιέσεις για υπογραφή του ίδιου ποδοσφαιριστή με σημαντικά υψηλότερο οικονομικό τίμημα από το ήδη υπογεγραμμένο. Υπογραμμίζεται ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ είχε εξασφαλίσει γραπτή επιβεβαίωση από τον επίσημο αντιπρόσωπο του ποδοσφαιριστή ότι ουδέποτε ο ίδιος είχε δώσει εξουσιοδότηση σε άλλο τρίτο πρόσωπο ή μεσάζοντα να διαπραγματευθεί τον ποδοσφαιριστή.
- Ο Jesper Janson, παρά το ότι κλήθηκε από την διοίκηση απέτυχε να δώσει οποιεσδήποτε εξηγήσεις. Ειδικότερα απέτυχε να εξηγήσει γιατί: 3.1. Επέλεξε να κάνει διαπραγματεύσεις με μεσάζοντα που ο ίδιος εισηγήθηκε, και όχι τον επίσημο εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή,3.2. Γιατί δεν είχε εξασφαλίσει γραπτή εντολή (mandate), σε αντίθεση με τις θεσμοποιημένες διαδικασίες της ομάδας, ότι το πρόσωπο με το οποίο διαπραγματευόταν ήταν όντως εξουσιοδοτημένο από τον επίσημο εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή και 3.3. Πώς δικαιολογείτο το τεράστιο ποσό προμήθειας που ζητούσε ο μεσάζοντας.
- Για τους πιο πάνω λόγους, η ΟΜΟΝΟΙΑ προχώρησε στον τερματισμό της σύμβασης εργοδότησής του προτάσσοντας, μεταξύ άλλων, την απώλεια εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του με βάση γεγονότα τα οποία ο ίδιος δεν αμφισβήτησε σε συνάντηση του με τον Πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
- Στη συνέχεια, στις 10/07/2024, ο Jesper Janson κατέφυγε στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) της ΚΟΠ, η οποία αποτελείται από τρεις δικηγόρους, καταγγέλλοντας τον τερματισμό της εργοδότησης του και ζητώντας αποζημιώσεις ύψους €300,000. Η ΟΜΟΝΟΙΑ καταχώρησε υπεράσπιση και μαρτυρία στις 30/07/2024 στην εν λόγω διαδικασία.
- Η ΕΕΔ χρειάστηκε ένα χρόνο για να αποφασίσει την υπόθεση και εξέδωσε την απόφασή της 10/07/2025 αποδίδοντάς του €360,000 ως αποζημίωση, δηλαδή περισσότερα από όσα ζητούσε. Παρενθετικά σημειώνουμε, για σκοπούς υπενθύμισης του φίλαθλου κόσμου, ότι κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής σεζόν 2024-2025 όπου η ΟΜΟΝΟΙΑ ήταν σε ευθεία σύγκρουση με τον τέως πρόεδρο της ΚΟΠ και για πολλά ζητήματα – ειδικά θέματα διαφθοράς – η απόφαση της ΕΕΔ εκκρεμούσε.
- Στην απόφαση της 10/07/2025 η ΕΕΔ δεν τοποθετήθηκε επί της ουσίας της διαφοράς. Δεν έκρινε δηλαδή κατά πόσο ο λόγος του τερματισμού που επικαλέστηκε η ΟΜΟΝΟΙΑ ήταν νόμιμος ή όχι, αλλά δικαίωσε τον Jesper Janson στη βάση του ότι δεν του δόθηκε το δικαίωμα ακρόασης, πριν η διοίκηση αποφασίσει τον τερματισμό των υπηρεσιών του.
- Κατά συνέπεια, η ουσία της υπόθεσης, που είναι το κατά πόσο ένας αθλητικός διευθυντής που αποτυγχάνει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του να προστατεύει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του εργοδότη του, με τρόπο που να καταδεικνύει κατά την άποψή μας τουλάχιστον σοβαρή αμέλεια, μπορεί να απολυθεί από τον εργοδότη, δεν έχει αποφασιστεί.
- Η ΟΜΟΝΟΙΑ καταχώρησε έφεση κατά της απόφασης στο CAS, η οποία ακόμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Η έφεση αφορά τόσο την ουσία της απόφασης, δηλαδή το ότι η ΕΕΔ δεν ασχολήθηκε με την ουσία της υπόθεσης και απλά δικαιώθηκε ο Jesper Janson με τη δικαιολογία ότι δεν του δόθηκε το δικαίωμα ακρόασης. Τονίζουμε ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ του έδωσε ένα τέτοιο δικαίωμα αφού συναντήθηκε κατ’ ιδίαν για αυτό το θέμα με τον Πρόεδρο. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι λόγοι έφεσης για σοβαρά διαδικαστικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το ότι δικηγόρος του Jesper Janson ενώπιον της ΕΕΔ ήταν ο κ. Κρις Τριανταφυλλίδης, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν και δικηγόρος της ΚΟΠ και του τότε προέδρου της ΚΟΠ, Γιώργου Κούμα, δημιουργώντας μια κατάσταση προφανούς σύγκρουσης συμφερόντων.
- Στο μεταξύ, στην απόφασή της 10/07/2025, η ΕΕΔ δεν έλαβε υπόψη τα εισοδήματα του Jesper Janson από το σημείο του τερματισμού των υπηρεσιών του από την OMONOIA και έπειτα, τα οποία δυνάμει πάγιας νομολογίας πρέπει να αφαιρούνται από τις αποζημιώσεις και για αυτό το λόγο η OMONOIA στις 18/07/2025 υποχρεώθηκε να καταχωρήσει αίτηση αναθεώρησης του ποσού ζητώντας από την ΕΕΔ να εξετάσει τα εισοδήματα του Jesper Janson από το σημείο του τερματισμού των υπηρεσιών του από την ΟΜΟΝΟΙΑ και έπειτα.
- Σε αυτή τη διαδικασία η ΟΜΟΝΟΙΑ ζήτησε με επιστολή της να της δοθεί το δικαίωμα ακρόασης δηλαδή να μπορεί να σχολιάσει τα όσα στοιχεία και μαρτυρία κατέθεσε ο Jesper Janson μέσω των δικηγόρων του ως προς τα εισοδήματά του. Παρά αυτή την απαίτηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για δικαίωμα ακρόασης πριν την λήψη απόφασης, η οποία αφορά θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα, η ΕΕΔ προχώρησε σε μη απάντηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (χωρίς να μας αφήσει να τοποθετηθούμε επί των όσων κατέθεσε η πλευρά του Jesper Janson) και εξέδωσε απόφαση για το μειωμένο τελικό ποσό. Αυτή η απόφαση είναι κατά την άποψη μας εξόφθαλμα λανθασμένη τόσο σε ότι αφορά την νομική πτυχή, αλλά και τον απλό υπολογισμό του ποσού. Δηλαδή ακόμα και αν γίνει δεκτή η νομική ανάλυση της ΕΕΔ, η πρόσθεση των χρηματικών ποσών που έκαναν είναι λανθασμένη.
- Από αυτή την απόφαση της ΕΕΔ προκύπτει δε και το εξής παράδοξο: ενώ η ΕΕΔ καταδίκασε την ΟΜΟΝΟΙΑ με τη δικαιολογία ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ παραβίασε το δικαίωμα ακρόασης του Jesper Janson, η ίδια αυτή ΕΕΔ δεν έδωσε το δικαίωμα στην ΟΜΟΝΟΙΑ να ακουστεί πριν εκδώσει την απόφασή της για το τελικό ποσό.
- Εξετάζουμε και τη λήψη επιπροσθέτων δικαστικών μέτρων, πέραν της έφεσης στο CAS κατά όσων έπληξαν ή πλήττουν τα συμφέροντα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
- Τα πιο πάνω αποτελούν τα πραγματικά γεγονότα και αναφέρονται για σκοπούς σωστής ενημέρωσης του φίλαθλου κόσμου της ομάδας μας.
- Το φίλαθλο κοινό και οι δημοσιογράφοι μπορούν να κάνουν την δική τους έρευνα και θα βγάλουν πολλά συμπεράσματα.
- Η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήττει ανεπηρέαστα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της. Αν το κρίνουμε αναγκαίο θα επανατοποθετηθούμε και θα επανέλθουμε με την οριστικοποίηση των δικαστικών διαδικασιών.