LIVE: Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας 0-0
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Ιδιαίτερα κομβική μάχη στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (17:00) ανάμεσα σε Ανόρθωση και Εθνικό Άχνας.
Οι δύο ομάδες έχουν μαζέψει από 14 βαθμούς και ο νικητής θα πάρει σημαντική ανάσα στην προσπάθεια για αποφυγή του υποβιβασμού.
Το LIVE του αγώνα
- Ξεκίνησε η αναμέτρηση
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Σεργίου, Τόσιτς, Φουρτάδο, Κίκο, Κις, Αμποάκι, Αρτυματάς, Σένσι, Ντιόν (35΄ Σόσα), Βούκιτς.
ΕΘΝΙΚΟΣ: Φλόρες, Ψάλτης, Αγγελόπουλος, Λουίς Φελίπε, Οφόρι, Κονφέ, Κανέ, Μασάδο, Γκονζάλες, Αντερέγκεν, Γιούσης
ΣΚΟΡΕΡ: -/-
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/ 28΄ Αγγελόπουλος
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Λούκας Φάντριχ
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης