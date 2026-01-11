LIVE: Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας 0-0

Ιδιαίτερα κομβική μάχη στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (17:00) ανάμεσα σε Ανόρθωση και Εθνικό Άχνας.

Οι δύο ομάδες έχουν μαζέψει από 14 βαθμούς και ο νικητής θα πάρει σημαντική ανάσα στην προσπάθεια για αποφυγή του υποβιβασμού.

Το LIVE του αγώνα

Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Σεργίου, Τόσιτς, Φουρτάδο, Κίκο, Κις, Αμποάκι, Αρτυματάς, Σένσι, Ντιόν (35΄ Σόσα), Βούκιτς.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Φλόρες, Ψάλτης, Αγγελόπουλος, Λουίς Φελίπε, Οφόρι, Κονφέ, Κανέ, Μασάδο, Γκονζάλες, Αντερέγκεν, Γιούσης

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/ 28΄ Αγγελόπουλος

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Λούκας Φάντριχ

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης