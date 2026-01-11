Άλμα τετράδας για τον Λεβαδειακό

Μύρισε... αίμα και δεν συγχώρεσε ούτε σήμερα! Ο φανταστικός Λεβαδειακός που τους τρελαίνει όλους με την εκπληκτική μπάλα που παίζει, επικράτησε άνετα του ελλιπή λόγω τραυματισμών Βόλου στο «Λάμπρος Κατσώνης» με 3-1 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής και «στρογγυλοκάθεται» γι' ακόμη μία αγωνιστική στην τέταρτη θέση της Super League!

Ο Λεβαδειακός έκανε ιδανική εκκίνηση στην αναμέτρηση καθώς μόλις στο δέκατο λεπτό ο Μπάλτσι πάτησε επικίνδυνα περιοχή και παρά το γεγονός ότι είχε πολλούς αντιπάλους γύρω του, βρήκε από δύσκολη γωνία τα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους. Στο 25ο λεπτό οι Βοιωτοί είχαν ακόμη μία καλή στιγμή στην κόντρα, με τον Κωστή να διανύει πολλά μέτρα με τη μπάλα, με το τελείωμά του όμως να είναι χλιαρό και άστοχο.

Στο μισάωρο της αναμέτρησης ήταν η πρώτη φορά που ο Βόλος έγινε αισθητός στα καρέ του Λοντίγκιν, με τον Κάργα να απειλεί εις διπλούν χωρίς επιτυχία, ενώ το σουτ του Χέρμανσον πέρασε εκτός. Παρά το γεγονός ότι σε εκείνο το σημείο το σύνολο του Φεράντο ήταν αυτό που πίεζε, αυτό του Παπαδόπουλου βρήκε και δεύτερο γκολ.

Ο Σόρια έκανε τραγικό λάθος και χωρίς να συνεννοηθεί με τον Σιαμπάνη, γύρισε την μπάλα προς την εστία και την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του, αφού ο Έλληνας κίπερ ήταν σε άλλη θέση, για το 2-0 του Λεβαδειακού. Πριν τη λήξη του ημιχρόνου οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρία και για τρίτο γκολ, με τον Τσάπρα να σπάει άψογα τη μπάλα και τον Μπάλτσι να εκτελεί από το σημείο του πέναλτι, με τον Σιαμπάνη να επεμβαίνει με εντυπωσιακό τρόπο, διαφυλάσσοντας την εστία του από τρίτο τέρμα.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους οι «πράσινοι» απώλεσαν ακόμη μία σπουδαία στιγμή για νέο γκολ, με τον Λαγιούς να βγαίνει σε πλαϊνό τετ α τετ αλλά να τελειώνει με άσχημο τρόπο, ενώ στο 57' ο Κωστή σε μία παρόμοια φάση με αυτή του πρώτου μέρους, εκτέλεσε από πλεονεκτική θέση αλλά σημάδεψε πάνω στον Σιαμπάνη.

Τελικά το τρίτο γκολ που τόσο έψαχνε ο Λεβαδειακός ήρθε στο 67' με τους γηπεδούχους να... κρύβουν την μπάλα μέσα στη περιοχή και τον Τσάπρα να βρίσκει υπέροχα με κάθετη πάσα τον Πεντρόσο ο οποίος με κοντινό τελείωμα, έγραψε το 3-0 για την ομάδα του.

Στο τελευταίο διάστημα του αγώνα ο Βόλος πίεσε αρκετά, είχε ευκαιρία στο 77' με το σουτ του Πίντσι που αποκρούστηκε από τον Λοντίγκιν και ένα λεπτό αργότερα ο Κόμπα με καταπληκτικό σουτ εντός περιοχής, πέτυχε το γκολ και μείωσε σε 3-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (90' Κάτρης), Τσοκάι, Λαγιούς (59' Μανθάτης), Μπάλτσι (59' Συμελίδης), Πεντρόσο (82' Όζμπολτ), Παλάσιος (82' Λαμαράνα)

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (79' Τριανταφύλλου), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Κόμπα (79' Τσοκάνης), Μπουζούκης (70' Γρόσδης), Χουάνπι, Πίντσι, Ασεχνούν (85' Μακνί), Σαντής (50' Χάμουλιτς)

sdna.gr