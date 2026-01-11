ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αδυνατώ να το κατανοήσω...

Δεν είναι μόνο θέμα προπονητή η σωστή αξιοποίηση των ταλέντων που υπάρχουν στις ακαδημίες.

Είναι και θέμα των διοικήσεων. Αν το επιβάλλουν στον τεχνικό ηγέτη, τότε θα επωφεληθούν. Και βραχυπρόθεσμα καθώς θα αποτελούν μέρος του ρόστερ όσο και μακροπρόθεσμα. Όταν δηλαδή θα τους πωλήσουν και θα βάλουν χρήματα στα ταμεία τους. Δεν λέμε πως αξίζοην όλοι. Υπάρχουν όμως κάποιοι που αξίζουν.

Αδυνατό να κατανοήσω ότι πρέπει να δοθούν δανεικοί με τη δικαιολογία πως πρέπει να «ψηθούν» και στη θέση τους να έρθουν κάποιοι λεγεωνάριοι αγνώστου ποιότητας.

Μόνο κερδισμένοι θα βγείτε, αντιληφθείτε το πριν καταρρέυσετε εντελώς...

Κρίστοφερ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

