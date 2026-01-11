ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Διπλό» στην Περιστερώνα η Δόξα και άλμα στην 3η θέση

Πήραν τις... θέσεις τους οι 16 ομάδες ενόψει της β΄ φάσης.

Με τον αγώνα στην Περιστερώνα ανάμεσα σε Εθνικό Λατσιών και Δόξα, ολοκληρώθηκε η α΄ φάση του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.

Η προσφυγική ομάδα που ήταν τυπικά φιλοξενούμενη, επικράτησε με 0-2 και σκαρφάλωσε στην 3η θέση με 27 βαθμούς, κάνοντας βαθμολογικό άλμα. Kαι θα μπει στη β΄ φάση του πρωταθλήματος από θέση... ανόδου. Ο Μιλιτσεάνου στο 17΄ και ο Μπριγκίντο στο 21΄ σκόραραν τα δύο γκολ της νίκης.

Από την άλλη, η ομάδα των Λατσιών έμεινε στη 12η θέση με 12 βαθμούς και θα παλέψει για τη σωτηρία της.

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της 15ης αγωνιστικής: 

ΑΣΙΛ – Αγία Νάπα 1-1

ΑΕΖ – Χαλκάνορας 1-1

Ομόνοια 29Μ – ΜΕΑΠ 7-0

ΠΑΕΕΚ – Αχ./Ονήσιλος 1-0

Σπάρτακος Κιτίου – Διγενής Μόρφου 2-0

Καρμιώτισσα – Ηρακλής Γερολάκκου 2-0

Νέα Σαλαμίνα – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 2-0

Εθνικός Λατσιών – Δόξα Κατωκοπιάς 0-2

Πρώτο γκρουπ:

1.Νέα Σαλαμίνα 41

2. ΠΑΕΕΚ 29

3. Δόξα 27

4. Ομόνοια 29Μ 26

5. Αγία Νάπα 26

6. Καρμιώτισσα 24 (της έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί).

7. ΑΣΙΛ 23

8. ΜΕΑΠ 21 

Δεύτερο γκρουπ:

9. Διγενής 20

10. ΑΠΕΑ 18

11. Χαλκάνορας 17

12. Σπάρτακος 16

13. Ηρακλής 13

14. Εθνικός Λατσιών 12

15. ΑΕΖ 10

16. Αχυρώνας/Ονήσιλος 4

