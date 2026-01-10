ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι πινελιές ποιότητας που έφεραν την απόδραση και το... καμπανάκι

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Η Ομόνοια χωρίς να εντυπωσιάσει, πήρε ένα σημαντικό διπλό και βάζει πίεση στους υπόλοιπους.

Δεν έθελξε η Ομόνοια στην εξόρμησή της στη Λεμεσό για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ. Η ουσία όμως έχει σημασία και στο... σακούλι της μπήκαν οι τρεις βαθμοί. Κατάφερε να πετύχει το 6ο της διπλό που την κρατά στην κορυφή, βάζοντας πίεση στους υπόλοιπους. Έστω και αν έχει παιχνίδι περισσότερο.

Οι πινελιές ποιότητας ήταν αυτές που έφεραν την απόδραση. Το κτύπημα φάουλ του Τάνκοβιτς και το άψογο τελείωμα του Γιόβετιτς στο πρώτο γκολ αλλά και οι σπουδαίες αποκρούσεις του Φαμπιάνο που δεν επέτρεψαν για τρίτο σερί παιχνίδι την παραβίαση της εστίας, ήταν αυτά που μέτρησαν για να έρθει το τρίποντο.

Σίγουρα όμως, η συνολική παρουσία δεν ήταν και η καλύτερη. Και ήχησε σαν ένα... καμπανάκι ώστε να επιστρέψει στις φαντεζί τις παρουσίες.

Στο καλεντάρι βρίσκεται τώρα ο νοκ άουτ αγώνας με την ΑΕΚ για τη φάση των «16» του κυπέλλου στο ΓΣΠ την προσεχή Τετάρτη. Και το γεγονός ότι ο Σεμέδο βγήκε αναγκαστική αλλαγή, αυτόματα θέτουν σε αμφιβολία την παρουσία του. Αν και ο Χένινγκ Μπεργκ ήταν καθησυχαστικός στις τοποθετήσεις του.

Διαβαστε ακομη