ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τάπελο Μασέκο στο προσκήνιο για την ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τάπελο Μασέκο στο προσκήνιο για την ΑΕΛ

Για συμφωνία της Μαμέλοντι Σαντάουνς με την ΑΕΛ για εξάμηνο δανεισμό του Τάπελο Μασέκο, κάνει λόγο δημοσίευμα από τη Νότια Αφρική.

Πρόκειται για 22χρονο ακραίο επιθετικό που μπορεί να παίξει και στον κεντρικό διάδρομο. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, ο Μασέκο έρχεται στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στις 750.000 και είναι εν ενεργεία διεθνής με τη Νότια Αφρική.

Εφόσον φορέσει τα γαλαζοκίτρινα, θα είναι η 3η προσθήκη για τους γαλαζοκίτρινους μετά τους Ζακάρια Σαβό και Δανιήλ Παρούτη.

Κατηγορίες

ΑΕΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

No look... κάρτα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μαρκόσκι: «Πρέπει βελτίωση»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πέναλτι που έδωσε... φιλί ζωής στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Είμαστε 'πεινασμένοι' αλλά και προσγειωμένοι»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό του Απόλλωνα στο «παγωμένο» Παραλίμνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξόρκισε την… κατάρα η Ανόρθωση και χάρηκε μετά από εννιά μήνες στο «σπίτι» της!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πετυχαίνει τον πρώτο στόχο ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βρήκε το κουμπί ο Λοσάδα και τρίτωσε το καλό για τον Απόλλωνα στο «Τάσος Μάρκου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανατροπή στο φινάλε για την Ένωση κόντρα στον Αχιλλέα

Κύπρος

|

Category image

Έσωσε τον βαθμό στο 90΄η Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άρσεναλ των… στημένων, διέλυσε την Πόρτσμουθ με χατ-τρικ Μαρτινέλι και τρία γκολ από κόρνερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμηλή πτήση αλλά νίκη για τον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Άλμα τετράδας για τον Λεβαδειακό

Ελλάδα

|

Category image

Συνέχισε την αήττητη πορεία της η Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Αδυνατώ να το κατανοήσω...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη