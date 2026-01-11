Τάπελο Μασέκο στο προσκήνιο για την ΑΕΛ

Για συμφωνία της Μαμέλοντι Σαντάουνς με την ΑΕΛ για εξάμηνο δανεισμό του Τάπελο Μασέκο, κάνει λόγο δημοσίευμα από τη Νότια Αφρική.

Πρόκειται για 22χρονο ακραίο επιθετικό που μπορεί να παίξει και στον κεντρικό διάδρομο. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, ο Μασέκο έρχεται στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στις 750.000 και είναι εν ενεργεία διεθνής με τη Νότια Αφρική.

Εφόσον φορέσει τα γαλαζοκίτρινα, θα είναι η 3η προσθήκη για τους γαλαζοκίτρινους μετά τους Ζακάρια Σαβό και Δανιήλ Παρούτη.