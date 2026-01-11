Έσωσε τον βαθμό στο 90΄η Μίλαν

Όλοι χαμένοι στο «Αρτέμιο Φράνκι», όπου η Φιορεντίνα και η Μίλαν κόλλησαν στον έναν πόντο. Σταθερά στις τελευταίες θέσεις οι «βιόλα», έχασε έδαφος στην κούρσα του τίτλου η Μίλαν.

Στο 12ο λεπτό η πρώτη φάση, με τον Πούλισικ να πιάνει το μακρινό σουτ και τον Ντε Χέα να πέφτει και να απομακρύνει ενώ στο 21’ ο Φίλκρουγκ πάτησε στον Πούλισικ, που έπιασε το σουτ αλλά είδε τον Ντε Χέα να τον νικά ξανά. Η Μίλαν είχε την υπεροχή και στο 23’ απείλησε με σουτ του Γκάμπια, που πέρασε λίγο έξω ενώ στο 27’ ο Πούλισικ είχε ένα ακόμη άστοχο σουτ.

Στο 40ο λεπτό ο Μενιάν μπλόκαρε την κεφαλιά του Εντούρ εν ώ στο 43’ το σουτ του Γκούντμουντσον πέρασε λίγο έξω και στο 50’ ο Μαντραγκόρα έκανε το γέμισμα, ο Γκόζενς πήρε την κεφαλιά αλλά ο Μενιάν έσωσε εντυπωσιακά με τα πόδια.

Στο 56’ ο Μενιάν έβγαλε και το σουτ του Ντοντό, που κόντραρε και στον Γκάμπια ενώ στο 62’ απέκρουσε και τη νέα κεφαλιά του Γκόζενς ενώ στο 65’ η Φιορεντίνα απείλησε και με τον Εντούρ. Και από το κόρνερ ο Κομούτσο πήρε την κεφαλιά κι έκανε το 1-0.

Στο 76’ η Φιορεντίνα άγγιξε το 2ο γκολ, καθώς είχε δοκάρι με τον Μπρεσιανίνι και στο 80’ ο Γκούντμουντσον αστόχησε από κοντά ενώ στο 88’ το σουτ του Ρίτσι πέρασε λίγο έξω.

Τελικά στο 90ο λεπτό ο Φοφανά πέρασε κάθετα στον Ενκουνκού, που με ξερό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-1. Στο 90+6’ η Φιορεντίνα είχε δοκάρι με τον Μπρεσιανίνι και λίγο μετά ο Μενιάν νίκησε τον Κεν σε τετ α τετ.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Γκόζενς (83’ Ρανιέρι), Κομούτσο, Πόνγκρατσιτς, Ντοντό, Μαντραγκόρα (65’ Μπρεσιανίνι), Φατζιόλι, Εντούρ (90+1’ Σομ), Γκούντμουντσον (83’ Σόλομον), Κεν, Παρίζι (83’ Φορτίνι).

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Γκάμπια, Πάβλοβιτς (74’ Ενκουνκού), Εστουπινιάν (60’ Μπαρτεζάγκι), Ντε Βίντερ, Σαλεμάκερς, Λόφτους Τσικ (63’ Φοφανά), Γιασάρι (60’ Ραμπιό), Ρίτσι, Πούλισικ, Φίλκρουγκ (60΄Λεάο).

