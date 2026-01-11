ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ένωση - Απόλλων 0-1

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ένωση - Απόλλων 0-1

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Tάσος Μάρκου»

Για την τρίτη σερί νίκη εκστρατεύει ο Απόλλωνας στο Παραλίμνι ο Απόλλωνας. Κόντρα στην ουραγό Ένωση, το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα είναι το φαβορί αλλά καλείται να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο.

Με 27 βαθμούς είναι στην 5η θέση ενώ οι βυσσινί θα αναζητήσουν την πρώτη τους νίκη, όντας στην τελευταία θέση με μόλις έναν βαθμό.

Το LIVE του αγώνα

18΄ - Σέντρα του Μπράουν από δεξιά, λίγο έξω η κεφαλιά του Μάρκες.

14΄ - Λίγο έξω από την εστία του Παναγιώτου το δυνατό σουτ από τον Βέισμπεκ.

8΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Τόμας με προβολή ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Προηγήθηκε γύρισμα από τον Σπόλιαριτς, με τον Μάρκες να είναι άτυχος αφού το πλασέ του σταμάτησε στο δοκάρι.

  • Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Σάλκοβιτς, Τζέιμς, Σέσκο, Σ. Σολωμού, Κοσμά, Κατσιάρης, Κουρέζ, Έλλα, Χαραλάμπους, Μουσελιάνι.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Βούρος, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν, Βέισμπεκ, Σπόλιαριτς, Γιούσεφ, Τόμας, Μάρκες.

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 8΄ Τομάς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Χριστοδουλου Ιωάννης 

AVAR:Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ, Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

