Άρσεναλ των… στημένων, διέλυσε την Πόρτσμουθ με χατ-τρικ Μαρτινέλι και τρία γκολ από κόρνερ!

Η Άρσεναλ ανέτρεψε το 1-0 της Πόρτσμουθ και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του FA Cup με το εντυπωσιακό 4-1 και τρία γκολ από κόρνερ, έχοντας πρωταγωνιστή τον Μαρτινέλι που πέτυχε χατ-τρικ!

Η Άρσεναλ πέρασε με εμφατικό τρόπο από το «Φράτον Παρκ», επικρατώντας 4-1 της Πόρτσμουθ και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον 4ο γύρο του FA Cup (φάση των «32»), σε ένα παιχνίδι όπου οι «κανονιέρηδες» χρειάστηκε να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ και να επιβληθούν χάρη στην εντυπωσιακή αποτελεσματικότητά τους στις στατικές φάσεις. Η Πόρτσμουθ μπήκε δυνατά και μόλις στο 3' άνοιξε το σκορ, εκμεταλλευόμενη αδράνεια στην άμυνα της Άρσεναλ. Ο Μπίσοπ ήταν ο τελικός αποδέκτης της φάσης, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα μετά την αρχική απόκρουση του Κέπα.

Η αντίδραση της Άρσεναλ, όμως, ήταν άμεση. Στο 7', από εκτέλεση κόρνερ που δεν φαινόταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, ο Μαρτινέλι έκανε μια έξυπνη κίνηση στο πρώτο δοκάρι, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ισοφάριση. Η μπάλα κατέληξε στον Νόργκααρντ, ο οποίος από κοντά έγραψε το 1-1, τιμωρώντας την ασταθή άμυνα των γηπεδούχων.

Η πλήρης ανατροπή ήρθε στο 26', ξανά από κόρνερ. Ο Μαντουέκε εκτέλεσε δυνατά, ο Μαρτινέλι πήδηξε στο πρώτο δοκάρι και με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Αρτέτα. Η Άρσεναλ είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» το ματς πριν το ημίχρονο, όταν ο Μαντουέκε κέρδισε πέναλτι, όμως ο ίδιος αστόχησε, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Στο δεύτερο μέρος, οι Λονδρέζοι μπήκαν αποφασισμένοι να τελειώσουν τη δουλειά. Στο 52', μετά από γρήγορη εκτέλεση φάουλ, ο Ζεσούς έβγαλε χαμηλή σέντρα και ο Μαρτινέλι βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι για να κάνει το 1-3 με προβολή. Το χατ-τρικ του Βραζιλιάνου ολοκληρώθηκε στο 72', με ακόμη μία κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, ξανά από κόρνερ του Μαντουέκε, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της Άρσεναλ στις στημένες φάσεις.

Αυτό ήταν το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του Μαρτινέλι, ο οποίος ήταν ασταμάτητος και καθοριστικός σε κάθε φάση. Η Άρσεναλ πέτυχε τρία γκολ από κόρνερ στο ίδιο παιχνίδι, κάτι που δεν είχε συμβεί ξανά φέτος, δείχνοντας πόσο δουλεμένες είναι οι στατικές φάσεις της ομάδας.

Στο 76', ο 16χρονος Μάρλι Σάλμον πέρασε στο παιχνίδι, γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται με την Άρσεναλ στο Κύπελλο Αγγλίας, σε μια στιγμή που προκάλεσε ενθουσιασμό στις εξέδρες και συγκίνηση στην οικογένειά του.

Η Άρσεναλ όχι μόνο ανέτρεψε το ματς, αλλά το έκανε με τρόπο επιβλητικό, δείχνοντας βάθος, ποιότητα και ξεκάθαρη υπεροχή στις στατικές φάσεις, που αποδείχθηκαν το μεγάλο της όπλο στο «Φράτον Παρκ» και της χάρισαν δίκαια την πρόκριση στον 4ο γύρο του FA Cup.

