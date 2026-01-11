ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκ στη Λίβερπουλ με τον Μπράντλεϊ

Μεγάλη ατυχία για τον 22χρονο ακραίο μπακ.

Σοβαρότατο πρόβλημα προέκυψε στη Λίβερπουλ, καθώς ο Κόνορ Μπράντλεϊ τίθεται νοκ άουτ μέχρι το φινάλε της σεζόν, εξαιτίας βαριάς κάκωσης στο γόνατο.

Οι κόκκινοι απέσπασαν ισοπαλία χωρίς τέρματα στο «Έμιρεϊτς» απέναντι στην πρωτοπόρο Άρσεναλ και παραμένουν η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ από τους «κανονιέρηδες» στο πρωτάθλημα, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει με 1-0 στο «Άνφιλντ». Παρά το θετικό αποτέλεσμα, η αναμέτρηση στο Βόρειο Λονδίνο άφησε έντονη πικρία στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο 22χρονος δεξιός μπακ τραυματίστηκε σοβαρά, αποχώρησε με φορείο και προκάλεσε ανησυχία σε συμπαίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τους αρχικούς φόβους, καθώς ο Μπράντλεϊ υπέστη εκτεταμένη βλάβη στα οστά και στους συνδέσμους του γονάτου. Ο τραυματισμός κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρός και αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Εντός των επόμενων ημερών ο νεαρός αμυντικός θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, ενώ πλέον τίθεται εν αμφιβόλω ακόμη και η συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εφόσον η Βόρεια Ιρλανδία καταφέρει να προκριθεί στα τελικά.

Κάπως έτσι, ο βαθμός στο Λονδίνο αποδεικνύεται πύρρειος για τη Λίβερπουλ, η οποία χάνει έναν πολύτιμο παίκτη της αμυντικής της γραμμής σε καθοριστικό σημείο της σεζόν.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

