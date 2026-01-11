Σοκ στη Λίβερπουλ με τον Μπράντλεϊ

Σοβαρότατο πρόβλημα προέκυψε στη Λίβερπουλ, καθώς ο Κόνορ Μπράντλεϊ τίθεται νοκ άουτ μέχρι το φινάλε της σεζόν, εξαιτίας βαριάς κάκωσης στο γόνατο.

Οι κόκκινοι απέσπασαν ισοπαλία χωρίς τέρματα στο «Έμιρεϊτς» απέναντι στην πρωτοπόρο Άρσεναλ και παραμένουν η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ από τους «κανονιέρηδες» στο πρωτάθλημα, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει με 1-0 στο «Άνφιλντ». Παρά το θετικό αποτέλεσμα, η αναμέτρηση στο Βόρειο Λονδίνο άφησε έντονη πικρία στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο 22χρονος δεξιός μπακ τραυματίστηκε σοβαρά, αποχώρησε με φορείο και προκάλεσε ανησυχία σε συμπαίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τους αρχικούς φόβους, καθώς ο Μπράντλεϊ υπέστη εκτεταμένη βλάβη στα οστά και στους συνδέσμους του γονάτου. Ο τραυματισμός κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρός και αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Εντός των επόμενων ημερών ο νεαρός αμυντικός θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, ενώ πλέον τίθεται εν αμφιβόλω ακόμη και η συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εφόσον η Βόρεια Ιρλανδία καταφέρει να προκριθεί στα τελικά.

Κάπως έτσι, ο βαθμός στο Λονδίνο αποδεικνύεται πύρρειος για τη Λίβερπουλ, η οποία χάνει έναν πολύτιμο παίκτη της αμυντικής της γραμμής σε καθοριστικό σημείο της σεζόν.