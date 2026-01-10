ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Football Meets Data - Πόσες πιθανότητες έχουν ΑΕΚ και Ομόνοια να πάρουν το Conference League

Σε ποιες θέσεις βρίσκονται οι δύο ομάδες μας που έχουν προχωρήσει από την League Phase

11ο φαβορί για να πάρει το Conference η ΑΕΚ, 14η η Ομόνοια

Η σελίδα Football Meets Data παρουσιάζει τις αναθεωρημένες πιθανότητες των ομάδων που προχώρησαν από την League Phase, να κατακτήσουν το τρόπαιο του Conference League.

Στην πρώτη θέση συναντάμε την Κρίσταλ Πάλας ενώ η ΑΕΚ Αθηνών είναι πέμπτο φαβορί. Όσον αφορά την ΑΕΚ και την Ομόνοια, η ομάδα της Λάρνακας βρίσκεται στην 11η θέση με τους πράσινους να βρίσκονται στην 14η.

Δείτε τον πίνακα αναλυτικά:

 

 

 

 

 

 

 

