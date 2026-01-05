ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάλυση της διαιτησίας του Αντρέα Γεωργίου στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της Ομόνοιας

Ο Αντρέας Γεωργίου αναλύσει τις διαιτητικές αποφάσεις της 16ης αγωνιστικής. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ

Διαιτητής: Αντώνης Κωνσταντινίδης

VAR: Ιωάννης Χριστοδούλου

Στο 43’: Εδώ λανθασμένα δεν έδειξε κίτρινη κάρτα στον Βασιλείου για φάουλ πάνω στον Μαέ. Ήταν γεμάτη κίτρινη κάρτα αυτή. Ήταν σταμάτημα υποσχόμενης επίθεσης.

Στο 45’: Η φάση όπου σφύριξε καθυστερημένα για φάουλ και στη συνέχεια η μπάλα πήγε στα δίκτυα από σουτ παίκτη του Ακρίτα. Είναι λάθος διαχείριση εδώ. Έπρεπε να περιμένει πρώτα να ολοκληρωθεί η φάση και μετά να σφυρίξει. Αυτό είναι ένα ουσιώδες λάθος.

Στο 63΄: Το δεύτερο γκολ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Έγινε έλεγχος στο γκολ από το VAR με γραμμές. Κανονικά καλυμμένος ο Μαέ. Καθαρό το γκολ και ορθά μέτρησε.

Στο 73’: Το τέταρτο γκολ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ο Σεμέδο κινείτε από κανονική θέση καλυπτόμενος. Δεν υπήρχε κανένα οffside και ορθά μέτρησε το γκολ.

Αξιολόγηση: Ο αγώνας σε βαθμό δυσκολίας ήταν κανονικός. Ο διαιτητής δεν είχε την καλύτερη απόδοση βάση εφαρμογής των κανόνων όπως στο 45’ που έκανε ένα ουσιώδες λάθος. Διαχειρίστηκε τα σφυρίγματα πλην της φάσης που αναφέραμε, με ηρεμία και σωστό ανάστημα. Όσο αφορά την αναγνώριση των φάουλ ήταν καλός. Καλός και στην πρόληψη αλλά και στη φυσική κατάσταση, όπως και στις τοποθετήσεις του. Διαχειρίστηκε σωστά το πλεονέκτημα καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα πλην της φάσης στο 45’. Στον πειθαρχικό έλεγχο έχασε μια γεμάτη κίτρινη κάρτα στο Βασιλείου του Ακρίτα στο 43’ για σταμάτημα υποσχόμενης επίθεσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Πρέπει να βελτιωθεί γιατί το παιχνίδι προχθές ήταν τέτοιο που δεν είχε μεγάλη δυσκολία αλλά σε άλλο αγώνα μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα.

Βαθμός διαιτητή: 8.1, μια ικανοποιητική διαιτησία με σημαντικά σημεία για βελτίωση.

Βαθμός VAR: 7.0, γιατί δεν χρειάστηκε να παρέμβει οπουδήποτε.

 

Διαβαστε ακομη