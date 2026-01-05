ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπάρχουν στιγμές που σκορπάει... τρόμο!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Άφησε το 2025 με τεσσάρα, ξεκίνησε το 2026 ξανά με τεσσάρα η Ομόνοια

Και μπορεί να ήταν το φαβορί κόντρα σε Εθνικό Άχνας (εντός) και Ακρίτα (εκτός), όμως, και στα δύο παιχνίδια, έδειξε απίστευτες αρετές στο επιθετικό κομμάτι, ενώ το μηδέν παθητικό δεν περνάει απαρατήρητο. Υπάρχουν στιγμές που το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ σκορπάει... τρόμο και σαφώς αυτό ικανοποιεί άπαντες.

Τόσο τον Νορβηγό προπονητή που βλέπει τα θέλω του να αποτυπώνονται στον αγωνιστικό χώρο όσο και τη διοίκηση αλλά και τον κόσμο, που βλέπει μία αποφασισμένη ομάδα για τον τίτλο.

Στο καλεντάρι υπάρχει ακόμη μία έξοδος, αυτή στη Λεμεσό για να παίξει με την ΑΕΛ. Ο αγώνας αυτός είναι ορισμένος για την Παρασκευή (19:00). Και θα απαιτηθεί περισσότερη συγκέντρωση και αγωνιστική πειθαρχία. Το θετικό για τον Χένινγκ Μπεργκ είναι πως δεν έχει προβλήματα τραυματισμών ή τιμωριών. Επανέρχεται μάλιστα ο Κουλιμπαλί. 

Όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Μπεργκ ήταν ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του. «Έχουμε ένα ανταγωνιστικό ρόστερ και αυτό είναι πολύ καλό. Όμως, υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και αν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφή, που θα μας ενισχύσει περισσότερο, θα γίνει για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το ρόστερ μας». Ουσιαστικά άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης. Άλλωστε, με τη φυγή Στεπίνσκι, άνοιξε θέση στον κατάλογο Α.

