Ουζόχο: «Γέμισα με χαρά που δεν μπορώ να την περιγράψω»

Τη χαρά του για την επιστροφή του στην εθνική ομάδα της Νιγηρίας εξέφρασε ο Φράνσις Ουζόχο σε δηλώσεις του μετά την άφιξή του στο καμπ των «σούπερ αετών».

Ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας κλήθηκε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και μίλησε για όσα του έλειψαν από την εθνική καθώς και για την ετοιμότητά του να συνεισφέρει.

Θυμίζουμε πως οι Νιγηριανοί θα αντιμετωπίσουν στον όμιλο Τανζανία, Τυνησία και Ουγκάντα.

Μεταξύ άλλων ο Ουζόχο ανέφερε:

«Γέμισα με χαρά που δεν μπορώ να την περιγράψω. Ανακουφίστηκα με την επιστροφή μου, έχω το συναίσθημα που είχα παλαιότερα, θα εκπροσωπήσω τη Νιγηρία που είναι το πιο σημαντικό. Όποιος καλείται στην εθνική ομάδα είναι έτοιμος, ξέρεις όταν αν δεν είσαι έτοιμος δεν θα κληθείς. Πιστεύω ότι το τεχνικό επιτελείο και οι σκάουτερ ξέρουν τι κάνουν. Για να καλέσουν κάποιον, σημαίνει ότι αυτός είναι έτοιμος να εκπροσωπήσει την εθνική. Είμαι έτοιμος και αν έρθει η ώρα και η χώρα μου με χρειαστεί, θα είμαι σε ετοιμότητα. Μου έλειψαν αρκετά πράγματα αλλά περισσότερα μου έλειψαν τα παιδιά για να είμαι ειλικρινής. Μου έλειψαν τα παιδιά, το vibe στο καμπ, κάναμε αρκετά μαζί. Μια φορά στο τόσο μιλάμε, ελέγχουμε τι κάνει ο άλλος. Βεβαίως έχω και τους συμπαίκτες μου που είμαστε κοντά αλλά γενικά επικοινωνούμε με τα παιδιά».

Διαβαστε ακομη