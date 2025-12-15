Μπαρτσελόνα: Έχει στο... περίμενε τον Λεβαντόφσκι που θέλει να ανανεώσει

Την τέταρτή του σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα διανύει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος στα 37 του έτη είναι φυσιολογικό να σκέφτεται προσεκτικά το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο πολύπειρος επιθετικός έχει εκφράσει την επιθυμία του να ανανεώσει με τους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι δεν είναι ακόμα σίγουροι για το αν θα πρέπει να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον Πολωνό.

Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα πιστεύει ότι είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο και η απόφαση για το μέλλον του «Λέβα» θα ληφθεί στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου.

