Έχασαν παρέα έδαφος ΑΕΚ και Ομόνοια

Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι που διεξήχθη στη Λάρνακα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ομόνοια και με το οποίο ολοκληρώθηκε η δράση για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με αμφότερες τις ομάδες να χάνουν έδαφος και να βλέπουν την απόστασή τους από την κορυφή της βαθμολογίας να διευρύνεται.

Το τριφύλλι προηγήθηκε με γκολ του Μασούρα στο 29ο λεπτό, με τους κιτρινοπράσινους να ισοφαρίζουν με τον Καμπρέρα στο 63΄, οκτώ λεπτά αφότου ακυρώθηκε από το VAR (ορθώς) γκολ του Παναγιώτου με υπόδειξη οφσάιντ στον Σεμέδο.

Το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκότερο για την Ομόνοια (παρότι προηγήθηκε) καθώς έφυγε αλώβητη από την έδρα ενός άμεσου ανταγωνιστή της βγάζοντας από το πρόγραμμα ένα από τα δυσκολότερα της παιχνίδια. Με το αποτέλεσμα αυτό οι πράσινοι κράτησαν μεν τη δεύτερη θέση με 30 βαθμούς, με τη διαφορά τους από την πρώτη θέση όμως να αυξάνεται στους 4 βαθμούς.

Η ΑΕΚ, από την άλλη, η οποία δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την έδρα της σε τρίτο σερί ντέρμπι (προηγήθηκαν ήττα από Πάφο και ισοπαλία με ΑΠΟΕΛ) και περιορίστηκε με 28 βαθμούς στην τέταρτη θέση και στο -6 πλέον από την κορυφή.

Ο αγώνας

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά του ντέρμπι η ΑΕΚ έδειχνε να πατάει καλύτερα και στην πρώτη της φάση «άγγιξε» το γκολ, όταν στο 14΄ ο Αμίν με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Φαμπιάνο. Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε στο τριφύλλι, το οποίο βρήκε δίχτυα στην... τρίτη και φαρμακερή: αφότου το σουτ του Νεοφύτου στο 18΄ έφυγε μόλις έξω και η κεφαλιά του Σεμέδο στο 26΄ αποκρούστηκε δύσκολα από τον Αλομέροβιτς, ο Μασούρας άνοιξε το σκορ στο 29ο λεπτό, με δυνατό σουτ μετά από εκτέλεση κόρνερ και κακό διώξιμο του Εκπολό. Προς το τέλος του ημιχρόνου η ΑΕΚ προσπάθησε να ψάξει την ισοφάριση, όμως εκτός από κάποιες προϋποθέσεις, δεν έφτιαξε καμία αξιόλογη φάση για γκολ.

Νωρίς στην επανάληψη (52΄) η Ομόνοια έδειξε να φτάνει στο 2-0 όμως το γκολ του Παναγιώτου (έπειτα από έξοχη κάθετη του Άιτινγκ) ακυρώθηκε από το VAR με υπόδειξη οφσάιντ στον Σεμέδο στο ξεκίνημα της φάσης. Αντιθέτως, στην πρώτη φορά που απείλησε στο β΄ μέρος η ΑΕΚ κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα, με εξαιρετική κεφαλιά του Καμπρέρα στο 63΄ μετά από σέντρα του Νάλι. Το τριφύλλι ανέβασε στροφές κι επιχείρησε να ανακτήσει το προβάδισμά του, όμως ο Αλομέροβιτς είχε την απάντηση τόσο στις προσπάθειες των Γιόβετιτς και Εβάντρο στο 69΄, όσο και στο σουτ του Άιτινγκ στο 73΄. Στο τελευταίο διάστημα το παιχνίδι πήρε καλό ρυθμό με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το τρίποντο, όμως ούτε το σουτ του Ανγκιέλσι στο 89΄ (άστοχο), ούτε αυτό του Παναγιώτου στο 90+2΄ (απόκρουση Αλομέροβιτς) έφεραν το τρίτο γκολ του ντέρμπι το οποίο έληξε ισόπαλο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος του ντέρμπι στο 1-1

90+2΄ Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με σουτ του Παναγιώτου, έσωσε ο Αλομέροβιτς!

-Έξι λεπτά οι καθυστερήσεις.

89' Σουτ του Ανγκιέλσκι, πάνω από τα δοκάρια.

73' Σουτ του Άιτινγκ, έπεσε και μάζεψε ο Αλομέροβιτς.

69' Φάση διαρκείας για την Ομόνοια, ο Αλομέροβιτς σε πρώτο χρόνο σώζει την εστία της ΑΕΚ στις προσπάθειες των Γιόβετιτς και Εβάντρο και ακολούθως ο Σεμέδο σουτάρει έξω.

67' Κεφαλιά του Ρομπέρζ, σε ετοιμότητα ο Φαμπιάνο.

63' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η ΑΕΚ με κεφαλιά του Καμπρέρα! Με εξαιρετική κεφαλιά μετά από σέντρα του Νάλι από αριστερά.

-Ακυρώνεται το γκολ του Παναγιώτου με υπόδειξη οφσάιντ από το VAR.

52' ΓΚΟΛ, 2-0 η Ομόνοια με τον Παναγιώτου! Μετά από άψογη κάθετη πάσα του Άιτινγκ, ο αμυντικός της Ομόνοιας πήρε μπάλα με πλάτη, γύρισε και πλάσαρε εύστοχα τον πορτιέρο της ΑΕΚ.

Δεύτερο ημίχρονο

45+3' Σουτ του Αμίν, έξω.

-Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

37' Εξαιρετική ενέργεια από Αμίν και μπαλιά στην περιοχή, επιχείρησε το ανάποδο ο Καμπρέρα αλλά ήταν πολύ άστοχο.

31' Aναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΚ, Λέδες στη θέση του Σουάρεθ.

29' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια με τον Μασούρα! Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τάνκοβιτς, κακό διώξιμο του Εκπολό και σουτ του Ελλαδίτη από την καρδιά της περιοχής.

26' Μεγάλη φάση για το τριφύλλι με κεφαλιά του Σεμέδο μετά από εκτέλεση φάουλ του Τάνκοβιτς, έπεσε και απέκρουσε ο Αλομέροβιτς.

18' Πρώτη φάση και για την Ομόνοια με διαγώνιο σουτ του Νεοφύτου από πλάγια θέση, μόλις έξω!

14' Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ντέρμπι για την ΑΕΚ με δυνατό σουτ του Αμίν, στο αριστερό δοκάρι του Φαμπιάνο!

9' Επικίνδυνο γύρισμα του Σεμέδο, σωτήριο κόψιμο του Μιλίτσεβιτς.

-Έναρξη αγώνα, με 20λεπτη καθυστέρηση.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρθία (46΄ Νάλι), Σουάρεθ (31΄ Λέδες), Πονς, Ναούμ (81΄ Χάιρο), Ιβάνοβιτς, Αμίν (81΄ Ανγκιέλσκι), Καμπρέρα.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Κίτσος, Παναγιώτου, Κουλιμπαλί, Μασούρας, Άιτινγκ, Εβάντρο, Τάνκοβιτς (68΄ Μάριτς), Σεμέδο (88΄ Χατζηγιοβάνης), Γιόβετιτς (88΄ Εράκοβιτς)), Νεοφύτου (68΄ Ε. Ανδρέου).

ΣΚΟΡΕΡ: 63' Καμπρέρα / 29΄ Μασούρας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 75΄ Αμίν, 79΄ Νάλι, 84΄ Καμπρέρα / 66΄ Εβάντρο, 90+2΄ Κουλιμπαλί, 90+3΄ Κίτσος

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Draganov Dragomir Dimitrov

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης