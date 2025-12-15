Μετά την ολιγόλεπτη συμμετοχή του ως αλλαγή στον αγώνα της Πέμπτης με τη Χάκεν στη Σουηδία για το Conference League ο Άνχελ Γκαρθία κάνει την επανεμφάνισή του και ως βασικός!

Ο Ισπανός αρχηγός της ομάδας της Λάρνακας επελέγη στο αρχικό σχήμα των κιτρινοπράσινων από τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ, για το ντέρμπι με την Ομόνοια στην «Αρένα» που αρχίζει στις 19:00.

Ο Γκαρθία, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Λέγκια στις 14 Αυγούστου, κάνει έτσι την επανεμφάνισή του στην ενδεκάδα της ομάδας του μετά από τέσσερις μήνες.