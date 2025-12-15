Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνοια με πέντε αλλαγές

Με στόχο τη νίκη που θα την ανεβάσει στη δεύτερη θέση, η ΑΕΚ υποδέχεται στην «Αρένα» την Ομόνοια για τη 14η αγωνιστική.

Με πέντε αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής της ομάδας της Λάρνακας Ιμανόλ Ιδιάκεθ σε σχέση με το ματς με τη Χάκεν στη Σουηδία. Συγκεκριμένα οι Ρομπέρζ, Γκαρθία, Σουάρεθ, Αμίν και Καμπρέρα πήραν τις θέσεις των Σαμπορίτ, Νάλι, Λέντες, Μιραμόν και Μπάγιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρθία, Σουάρεθ, Πονς, Ναούμ, Ιβάνοβιτς, Αμίν, Καμπρέρα.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευά, Δημητρίου, Ιωάννου, Λέντες, Ρούμπιο, Μπάγιτς, Ανγκιέλσκι, Μιραμόν, Χάιρο, Ενρίκε, Νάλι.