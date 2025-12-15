ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνοια με πέντε αλλαγές

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνοια με πέντε αλλαγές

Με στόχο τη νίκη που θα την ανεβάσει στη δεύτερη θέση, η ΑΕΚ υποδέχεται στην «Αρένα» την Ομόνοια για τη 14η αγωνιστική.

Με πέντε αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής της ομάδας της Λάρνακας Ιμανόλ Ιδιάκεθ σε σχέση με το ματς με τη Χάκεν στη Σουηδία. Συγκεκριμένα οι Ρομπέρζ, Γκαρθία, Σουάρεθ, Αμίν και Καμπρέρα πήραν τις θέσεις των Σαμπορίτ, Νάλι, Λέντες, Μιραμόν και Μπάγιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρθία,  Σουάρεθ, Πονς, Ναούμ, Ιβάνοβιτς, Αμίν, Καμπρέρα.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευά, Δημητρίου, Ιωάννου, Λέντες, Ρούμπιο, Μπάγιτς, Ανγκιέλσκι, Μιραμόν, Χάιρο, Ενρίκε, Νάλι.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Έχει στο... περίμενε τον Λεβαντόφσκι που θέλει να ανανεώσει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχονται τα πάνω - κάτω στη Γιουνάιτεντ: Ο Αμορίμ ετοιμάζει αλλαγή σχηματισμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά από τέσσερις μήνες!

ΑΕΚ

|

Category image

Ανόρθωση: «Μόνοι μας απέναντι σε όλους σας!» - Παραθέτει 10 φάσεις ζητώντας δημόσια επεξήγηση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνοια με πέντε αλλαγές

ΑΕΚ

|

Category image

Με έξι αλλαγές η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο «ΑΕΚ Αρένα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φλικ: «Στο χέρι του Τερ Στέγκεν αν θα μείνει στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Πιντσέλι και Πογιατζή μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Χαμός στη Φιορεντίνα: Φυγαδεύτηκαν οι παίκτες, υπό απόλυση ο Βανόλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ουζόχο: «Γέμισα με χαρά που δεν μπορώ να την περιγράψω»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ειδικός της γλώσσας του σώματος ξεκαθαρίζει: «Ο Σαλάχ φεύγει»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βάζει δύσκολα στον εαυτό της

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ένας μικρός χαμός...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πέντε εκατομμύρια αιτήματα από 200 χώρες για εισιτήρια του Μουντιάλ μέσα σε 24 ώρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αν δεν υπήρχε και αυτός...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη