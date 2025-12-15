Χαμός στη Φιορεντίνα: Φυγαδεύτηκαν οι παίκτες, υπό απόλυση ο Βανόλι

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στις τάξεις της Φιορεντίνα, καθώς μετά και τη χθεσινή εντός έδρας ήττα από τη Βερόνα (1-2) η ομάδα είναι ουραγός στην Serie A με μόλις 6 βαθμούς και χωρίς ούτε μία νίκη σε 15 αγωνιστικές.

Ο χθεσινός αγώνας σημαδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες και διαδηλώσεις εντός και εκτός «Αρτέμιο Φράνκι» τόσο για την ομάδα, όσο και για την διοίκηση, που αποφάσισε η αποστολή να «φυγαδευτεί» με μαύρα βαν (και όχι το πούλμαν της ομάδας) και να «μαντρωθεί» στο προπονητικό κέντρο της ομάδας τουλάχιστον μέχρι το ματς της ερχόμενης Πέμπτης με την Λοζάνη για το Conference League.

Την ίδια ώρα, ο προπονητής Πάολο Βανόλι, που είχε αναλάβει μόλις στις 7 Νοεμβρίου, είναι υπό απόλυση και φημολογείται πως ο Τζουζέπε Ιακίνι είναι φαβορί για να τον αντικαταστήσει στον πάγκο.

sport-fm.gr