Με Πιντσέλι και Πογιατζή μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο Εντουάρτο Πιντσέλι μαζί με τον Χρίστο Πογιατζή θα προπονούν τον Εθνικό μέχρι να παρθεί απόφαση για τον αντικαταστάτη του Ιγκόρ Ανγκελόφσκι. Ο Βορειομακεδόνας τεχνικός με δύο νίκες και εφτά ήττες, έβαλε την ομάδα σε… περιπέτειες. Προτάθηκαν πολλοί προπονητές, τόσο Κύπριοι όσο και ξένοι και οι οποίοι αξιολογούνται.

Χθες οι παίκτες είχαν ρεπό και από σήμερα επιστρέφουν στο γήπεδο και πιάνουν δουλειά για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με την Ομόνοια.

Στο μεταξύ, τέλος πρόωρα το 2025 για τον Ιωακείμ Τούμπα που τραυματίστηκε στο δάκτυλο του χεριού.

