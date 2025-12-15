Φλικ: «Στο χέρι του Τερ Στέγκεν αν θα μείνει στην Μπαρτσελόνα»

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν είναι εδώ και λίγες μέρες και πάλι διαθέσιμος μετά τον τελευταίο σοβαρό τραυματισμό του. Όμως είναι σαφές πως πλέον έχει πέσει στην ιεραρχία και των γκολκίπερ της Μπαρτσελόνα και αν θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του (λήγει το 2028), θα πρέπει να συμβιβαστεί με τα νέα δεδομένα.

«Ο Μαρκ είναι ένας φανταστικός τερματοφύλακας. Έχουμε τρεις φανταστικούς τερματοφύλακες και είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό. Ο Ζόαν Γκαρσία είναι το νούμερο ένα. Ο Σέζνι είχε μια φανταστική σεζόν πέρυσι και φέτος μας έδωσε σταθερότητα όταν ο Ζόαν τραυματίστηκε. Και είναι σημαντικός και στα αποδυτήρια. Είναι απόφαση του Μαρκ αν θα μείνει. Έχουμε μιλήσει για την κατάστασή του και είναι ένας φανταστικός τερματοφύλακας. Τον σέβομαι. Είναι πολύ καλός παίκτης και είναι επίσης καλός άνθρωπος. Αλλά αν μείνει, είναι δική του απόφαση», τόνισε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ.

sport-fm.gr