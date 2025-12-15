Ανόρθωση: «Μόνοι μας απέναντι σε όλους σας!» - Παραθέτει 10 φάσεις ζητώντας δημόσια επεξήγηση

Μακροσκελή ανακοίνωση με την οποία εκφράζει έντονα παράπονα για τη διαιτησία εξέδωσε η Ανόρθωση που τονίζει πως αντί να εκτιμηθεί η καλή θέληση που επέδειξε, αυτό εκλήφθηκε ως αδυναμία με αποτέλεσμα να τιμωρείται.

Η ομάδα της Αμμοχώστου παραθέτει δέκα φάσεις στις οποίες θεωρεί πως αδικήθηκε ξεκάθαρα από τη διαιτησία και ζητεί τη δημόσια επεξήγησή τους στο πλαίσιο της διαφάνειας που υποσχέθηκε η ΚΟΠ, και τονίζει πως αναμένει τιμωρία για την εν λόγω ανακοίνωσή της όμως «κάποια πράγματα δεν εξαγοράζονται ακόμη και με όλα τα χρήματα του κόσμου!»

Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης:

Η Ανόρθωση Αμμοχώστου με την παρούσα ανακοίνωσή της θέλει να τονίσει και να κάνει ξεκάθαρο πως με την αξιοπρέπεια του Συλλόγου και κατ’ επέκταση του κόσμου της δεν παίζει κανείς. Δυστυχώς, η στάση μας από την αρχή της φετινής περιόδου έχει παρεξηγηθεί, αφού ορισμένοι ίσως έχουν συγχίσει τη σιωπή μας ως αδυναμία και θεωρούν ότι μπορούν να ασελγούν πάνω μας, αφού μας βρήκαν σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους μας, μετά το 1974.

Από πλευράς μας σας σεβαστήκαμε σε αντίθεση με άλλους, και στηρίξαμε τους Κύπριους διαιτητές και τη διαιτησία γενικότερα, χωρίς τυμπανοκρουσίες και μεγάλες δηλώσεις, αποδεχόμενοι κάθε λάθος ως μέρος του ανθρώπινου παράγοντα. Το ίδιο άλλωστε είχε πράξει και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διαιτησία παράγοντες. Όταν έχουμε απαιτήσεις, ωστόσο, έχουμε και υποχρεώσεις. Δώσαμε χρόνο, πίστωση, ανεχθήκαμε εξόφθαλμες περιπτώσεις, με κόστος για την ομάδα μας, αλλά κάπου η ανοχή μας πλέον τελειώνει.

Νιώσαμε να αδικούμαστε, μα δε φωνάξαμε, τουλάχιστον δημόσια, εκφράσαμε τα παράπονά μας προς τους αρμόδιους από την 1η αγωνιστική. Εκφραστήκαμε στη συνέχεια και μέσω γραπτής μας επιστολής, όπου ζητούσαμε επεξήγηση σε συγκεκριμένα λάθη.

Αφενός, επιδείξαμε καλή θέληση και αφετέρου δεν θέλαμε να ρίχνουμε δημόσια λάδι στη φωτιά, στον ήδη πληγωμένο θεσμό της Κυπριακής Διαιτησίας.

Με λύπη, όμως, διαπιστώνουμε πως αντί αυτό να εκτιμηθεί, αντιθέτως θεωρήθηκε αδυναμία, με αποτέλεσμα να τιμωρείται η ομάδα μας.

Στέλνουμε λοιπόν το μήνυμα σήμερα προς πάσα κατεύθυνση.

Κύριοι, η Ανόρθωση Αμμοχώστου δεν υπήρξε ποτέ αδύναμη και δεν θα υπάρξει, όποια προβλήματα και αν την ταλαιπωρούν. Ο κόσμος της Ανόρθωσης και η υπερηφάνεια του πρόσφυγα κρατούν μέχρι σήμερα την ιδέα της ομάδας μας ζωντανή και τη μνήμη της Αμμοχώστου άσβεστη.

Αφού λοιπόν η λύση είναι οι φωνές και η δημόσια αντιπαράθεση, τότε δεν μας αφήνετε άλλη επιλογή.

Τέλος, παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες από τις φάσεις που εμείς θεωρούμε πως έχουμε αδικηθεί και ζητάμε τη δημόσια επεξήγησή τους. Αφού θέλετε να μιλάμε για αλλαγές και διαφάνεια, ας το πράξουμε πλέον και ας κριθεί ο κάθε ένας από εμάς από τον αγνό φίλαθλο του ποδοσφαίρου.

1η αγωνιστική

Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου

35′ – Ακύρωση του τέρματός μας για οφσάιντ με γραμμές που δεν τοποθετήθηκαν σωστά.

3η αγωνιστική

Ανόρθωση – AEK

25′ – Κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή Ιβάνοβιτς της ΑΕΚ για αντιαθλητικό χτύπημα, δόθηκε κίτρινη.

33′ – Αυστηρό πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ για χέρι από πολύ κοντινή απόσταση.

4η αγωνιστική

Εθνικός Άχνας – Ανόρθωση

63′ – Αυστηρή αποβολή του ποδοσφαιριστή μας Φουρτάδο σε φάση που έγινε πρώτα φάουλ.

77′ – Μη καταλογισμός πέναλτι υπέρ της ομάδας μας με το σκορ στο 1-0.

5η αγωνιστική

Ανόρθωση – Ομόνοια

1′ – Τέρμα οφσάιντ για την Ομόνοια.

7η αγωνιστική

Ανόρθωση – Ακρίτας

50′ – Διπλό πέναλτι υπέρ της ομάδας μας, το οποίο αγνοήθηκε.

12η αγωνιστική

Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ

86′ – Μη καταλογισμός πέναλτι υπέρ της ομάδας μας.

13η αγωνιστική

Απόλλων – Ανόρθωση

54′ – Ακύρωση του τέρματός μας λόγω αμφισβητούμενου οφσάιντ.

14η αγωνιστική

Ομόνοια Αραδίππου – Ανόρθωση

90+5′ – Ακύρωση του τέρματός μας λόγω αμφισβητούμενου οφσάιντ.

Σχολιάζοντας μόνο και μόνο την τελευταία περίπτωση, να πούμε πως χρειάστηκε περί τα πέντε λεπτά (άκουσον-άκουσον) για να τραβηχτούν οι γραμμές οφσάιντ και εν τέλει ακόμα να καταλάβουμε γιατί το γκολ μας ακυρώθηκε!

Η περηφάνια μας δεν μετριέται, κύριοι, με χρήματα. Μπορεί να έχουμε ένα βουνό να ανέβουμε για να σώσουμε αυτό που για εμάς είναι ιδανικό, όμως για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να ασελγήσει ξανά εις βάρος της Ανόρθωσης.

Χάρες, το έχουμε πολλάκις επαναλάβει δεν θέλουμε από κανέναν. Απαιτούμε σεβασμό και ίση μεταχείριση, ενώ παράλληλα καλούμε όποιον θεωρεί πως η Ανόρθωση έχει ευνοηθεί, έστω σε μια φάση, και αδίκως διαμαρτύρεται, να το παραθέσει δημόσια.

Τέλος, καλούμε όλο το κόσμο μας να σταθεί ασπίδα στα ιδανικά που πρεσβεύει η Ανόρθωση, να προστατέψει αυτό που το 1974 ήταν το μόνο που φέραμε στην προσφυγιά.

Και να ξέρετε ότι η αδικία ΔΕΝ μας λυγίζει. Μας πεισμώνει να συνεχίσουμε. ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ!

Υ.Γ. Αναμένουμε την τιμωρία μας από τα αρμόδια όργανα για αυτήν την ανακοίνωση, κάποια πράγματα όμως δεν εξαγοράζονται ακόμη και με όλα τα χρήματα του κόσμου!