Β΄ Κατηγορία

H Nέα Σαλαμίνα οδεύει ξανά προς τα σαλόνια και το ενδιαφέρον στη Β΄ Κατηγορία επικεντρώνεται στο ποιες ομάδες θα την ακολουθήσουν στην Α΄ Κατηγορία. Οι ερυθρόλευκοι είναι στο +11 από την 4η ομάδα.

Ακόμη και η 9η στη βαθμολογία ΜΕΑΠ, δεν είναι μακριά από τα εισιτήρια ανόδου. Οι τελευταίες τρεις στροφές της α΄ φάσης του πρωταθλήματος, είναι λοιπόν κομβικές και προδιαγράφεται ένας μικρός χαμός για την είσοδο στην οκτάδα. Πέραν της Νέας Σαλαμίνας, καμία άλλη δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρη...