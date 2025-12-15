Βάζει δύσκολα στον εαυτό της

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ανόρθωση παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων

Με σκυμμένο το κεφάλι αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες της Ανόρθωσης και η ήττα από την Ομόνοια Αραδίππου πόνεσε πολύ. Με αυτή μάλιστα μπλέχτηκε ξανά σε σενάρια που έχουν να κάνουν με τον υποβιβασμό, ενώ είχε την ευκαιρία να... ξεμπερδέψει. Όμως η παρουσία της κόντρα στα «περιστέρια» δεν ήταν αυτή που παρουσίασε στα ματς με τους «μεγάλους» στα οποία δεν έχασε και είχε «γεννηθεί» αισιοδοξία και προοπτική. Ουσιαστικά έβαλε ξανά δύσκολα στον εαυτό της και τα... σύννεφα αμφιβολίας έκαναν ξανά την εμφάνισή τους.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέραν των τριών βαθμών κόντρα στον Ολυμπιακό. Στο ματς του Σαββάτου (19:00), οι κυανόλευκοι παίζουν έναν... τελικό και καλούνται για πρώτη φορά να κερδίσουν στην έδρα τους. Η επιστροφή του Σένσι από τιμωρία θα δώσει άλλη δυναμική. Άλλωστε η απουσία του «φώναζε» στο ματς του Σαββάτου και η Ανόρθωση αδυνατούσε να κάνει ευκαιρίες. 

Την ίδια ώρα η διοίκηση κάνει τιτάνιες προσπάθειες για εισροή ρευστού ώστε να επιβληθούν επιπλέον κυρώσεις που θα κάνουν πολύ πιο δύσκολη την όλη κατάσταση.

