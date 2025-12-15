Έρχονται τα πάνω - κάτω στη Γιουνάιτεντ: Ο Αμορίμ ετοιμάζει αλλαγή σχηματισμού

Απόψε (15/12) στις 22:00, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ρούμπεν Αμορίμ φιλοξενεί την Μπόρνμουθ, στο ματς με το οποίο «κλείνει» η 16η αγωνιστική της Premier League.

Η νίκη είναι αυτοσκοπός, ούτως ώστε οι «κόκκινοι διάβολοι» να... πιάσουν στην 4η θέση την Τσέλσι, με τον Πορτογάλο τεχνικό πάντως σε δηλώσεις του ενόψει του αγώνα να παραδέχεται πως ίσως δεν κάνει σωστά την δουλειά του.

Μια δουλειά που το προσεχές διάστημα θα δυσκολέψει περισσότερο, ελέω Κόπα Άφρικα. Ο Αμορίμ θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Μπεμό, Αμάντ και Μαζραουί, κάτι που ίσως αποφέρει αλλαγή στο σύστημα της ομάδας, σε συνδυασμό και με τους τραυματισμούς των Ντε Λιχτ και Μαγκουάιρ. Όπως αναφέρει το Athletic, που επικαλείται πηγές από τον σύλλογο, το 3-4-2-1 που το τελευταίο διάστημα μοιάζει να λειτουργεί, θα μετατραπεί σε 4-3-3, αρχής γενομένης από το ματς απέναντι στα «Κεράσια».

Ωστόσο, ακόμη δεν είναι βέβαιο το αν η Γιουνάιτεντ θα έχει σήμερα στο «Όλντ Τράφορντ» διαθέσιμους τους Αφρικανούς της, καθώς τις περασμένες ημέρες υπήρχαν συνεχείς συνομιλίες ανθρώπων του κλαμπ με τις Ομοσπονδίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ειδική άδεια για να δώσουν το «παρών» κόντρα στην ομάδα του Άντονι Ιραόλα.

gazzetta.gr