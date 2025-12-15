ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ειδικός της γλώσσας του σώματος ξεκαθαρίζει: «Ο Σαλάχ φεύγει»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ειδικός της γλώσσας του σώματος ξεκαθαρίζει: «Ο Σαλάχ φεύγει»!

Viral έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες τα λόγια ενός αρμόδιου για τη γλώσσα σώματος, που ανέφερε πως ο Μο Σαλάχ πρόκειται να αποχωρήσει από τους ''Reds''.

Μεγάλο ερωτηματικό θα παραμείνει για το προσεχές διάστημα, αναφορικά με το εάν ο Μοχάμεντ Σαλάχ έπαιξε για τελευταία φορά στην καριέρα του στο «Άνφιλντ» το απόγευμα του Σαββάτου (13/12).

Η Λίβερπουλ κέρδισε με 2-0 την Μπράιτον και ο Αιγύπτιος αν και ξεκίνησε από τον πάγκο, πέρασε μόλις στο 25', λόγω τραυματισμού του Τζο Γκόμεζ, με τον κόσμο των ''Reds'' να τον αποθεώνει, παρά τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες.

Πλέον, ο «Φαραώ» θα ενταχθεί στην Εθνική ομάδα της Αιγύπτου, ενόψει του Κόπα Άφρικα, και κανείς πραγματικά δεν γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι. Από τους πρωταθλητές Αγγλίας διαρρέει πως δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης του παίκτη, ενώ και ο Άρνε Σλοτ δήλωσε πως φυσικά τον θέλει στο ρόστερ.

Πάντως, ένας... ειδικός στη γλώσσα του σώματος, έριξε τη «βόμβα» που έχει γίνει viral. Ο εν λόγω κύριος, ονόματι Ντάρεν Στάντον, που είναι πασίγνωστος στη Βρετανία, ανέφερε σε δηλώσεις του πως ο Σαλάχ γνωρίζει ήδη πως θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, γι' αυτό ήταν και συγκινησιακά φορτισμένος μετά το φινάλε του ματς στο «Άνφιλντ».

«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ φαινόταν πολύ, πολύ συναισθηματικά φορτισμένος μετά τον αγώνα με την Μπράιτον. Νομίζω ότι ήταν σχεδόν σαν επιτάφιος. Δεν νομίζω ότι θα τον ξαναδούμε, για να είμαι ειλικρινής».

