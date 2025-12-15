Με έξι αλλαγές η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο «ΑΕΚ Αρένα»

Ένα μεγάλο διπλό που θα την επαναφέρει στο -2 από την κορυφή και θα της δώσει προβάδισμα πέντε βαθμών από την ΑΕΚ ψάχνει η Ομόνοια στο εκτός έδρας ντέρμπι με τους κιτρινοπράσινους που αρχίζει στις 19:00.

Ο προπονητής του τριφυλλιού Χένινγκ Μπεργκ προχώρησε σε έξι αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα της Πέμπτης με τη Ραπίντ Βιέννης, δίνοντας φανέλα βασικού στους Φαμπιάνο, Παναγιώτου, Μασούρα, Άιτινγκ, Τάνκοβιτς και Γιόβετιτς, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Ουζόχο, Ντιουνκού, Αγκουζούλ, Εράκοβιτς, Μάριτς και Ανδρέου.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Κίτσος, Παναγιώτου, Κουλιμπαλί, Μασούρας, Άιτινγκ, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Νεοφύτου.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Κυριακίδης, Ντιουνκού, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάνης, Μάριτς, Αγκουζούλ, Ε. Ανδρέου, Χαμάς, Σίμιτς, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου.