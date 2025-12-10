Πείσμα για διπλό στην «πράσινη» Βιέννη!

Οι πράσινοι με απολογισμό πέντε βαθμών ψάχνουν τη δεύτερή τους σερί νίκη προκειμένου να εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του θεσμού. Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι ποδοσφαιριστές του γνωρίζουν πως το έργο δεν είναι καθόλου εύκολο κόντρα στους Αυστριακούς, παρ' όλα αυτά υπάρχει πίστη στις δυνατότητες της ομάδας για να φτάσει σε μία μεγάλη νίκη. Στο πλευρό τους θα έχουν πάνω από 2.500 Ομονοιάτες, οι οποίοι από χθες Τρίτη ξεκίνησαν το ταξίδι για τη Βιέννη. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι οπαδοί του τριφυλλιού θα δώσουν έντονο πράσινο χρώμα στους δρόμους της πόλης αλλά και στο «Allianz Stadion» τη μέρα διεξαγωγής της αναμέτρησης. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Νορβηγός δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ράιαν Μαέ ο οποίος είναι τραυματίας, καθώς και στους παίκτες που δεν είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα (Στεπίνσκι, Μουσιαλόφσκι, Τάνκοβιτς). Όσον αφορά πάντως τον αντικαταστάτη του Μαροκινού, ο Νεοφύτου φαίνεται να έχει προβάδισμα να βρεθεί στην εντεκάδα με βάση τις προηγούμενες επιλογές του προπονητή της Ομόνοιας. Στην Κύπρο έμεινε ο Χαμάς.

«Έδεσε» Εβάντρο

Σε μία άλλη εξέλιξη, η Ομόνοια εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για την πρόωρη ανανέωση των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών που λήγουν τα συμβόλαιά τους το ερχόμενο καλοκαίρι. Ένας από αυτούς είναι ο Εβάντρο ο οποίος συμφώνησε για νέο συμβόλαιο. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή ο οποίος αποτελεί βασικό γρανάζι της εντεκάδας του Χένινγκ Μπεργκ. Ο Εβάντρο φέτος μέτρησε συνολικά 22 συμμετοχές με την Ομόνοια έχοντας απολογισμό τρία γκολ και έξι ασίστ.