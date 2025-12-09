Ομόνοια, τι έκανες μετά τις απώλειές σου;

Η Ομόνοια έχασε από τον Εθνικό και τον Απόλλωνα, ενώ εξήλθε ισόπαλη με ΑΠΟΕΛ και Άρη.

Τι έκαναν οι πράσινοι όμως μετά από αυτές τις απώλειες;

Το μεγαλύτερο σερί τους, το βρίσκουμε μετά την ήττα - γκέλα στο Δασάκι. Από εκείνο το σημείο κι΄έπειτα, η ομάδα του Μπεργκ, πέτυχε τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Επικράτησε των Ακρίτα, ΑΕΚ, ΑΕΛ και Ανόρθωση.

Αυτό το σερί σταμάτησε στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Άρη όπου η Ομόνοια εξήλθε ισόπαλη. Ακολούθησε νέα αντίδραση με τρεις συνεχόμενες νίκες κόντρα σε ΕΝΥ, Πάφο και ΕΝΠ.

Αυτό το σερί σταμάτησε στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ και την ήττα μετέπειτα από τον Απόλλωνα για να έρθουν άλλες δύο συνεχόμενες νίκες μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου με Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό.

Γενικά, ο απολογισμός είναι πολύ καλός για την Ομόνοια η οποία ξεκίνησε πολύ νωρίς τις υποχρεώσεις της φέτος με ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία συνεχίζονται στη League Phase του Conference League.

