ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε η Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε η Ομόνοια

Δύσκολη εξόρμηση στην Πάφο για το τριφύλλι, όμως δεν σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από τη νίκη.

Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι συνεργάτες του είχαν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο ώστε να δουλέψουν τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο πνευματικό κομμάτι, επιδιώκοντας η ομάδα να παρουσιαστεί η Ομόνοια απόλυτα έτοιμη απέναντι στον Ακρίτα, σε ένα παιχνίδι με τις δικές του απαιτήσεις.

Το μοναδικό ζητούμενο για τους πράσινους σε ακόμα ένα παιχνίδι, είναι η νίκη, μια νίκη που θα δώσει ακόμα πιο μεγάλη ψυχολογία για τη δύσκολη συνέχεια σε Κύπρο και Ευρώπη!

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Κουλιμπαλί, ενώ εκτός πλάνων παραμένει ο Φράνσις Ουζόχο, λόγω των υποχρεώσεών του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα και Αραδίππου-ΕΝΥ με Super Ενισχυμένες Αποδόσεις

EUROLEAGUE

|

Category image

Το ρεκόρ 16 χρόνων του Ρονάλντο που χάθηκε μέσα στο 2025!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σπουδαία κίνηση για την Κρίσταλ Πάλας: Αγοράσε τον Μπρέναν Τζόνσον από την Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Τζιρόνα εξετάζει τον Ελ Κααμπί»

Ελλάδα

|

Category image

Ο απολογισμός και το «αύριο» της ΑΕΚ μέσα από τα λόγια του Δημητρίου - Τι είπε για Ανγκιέλσκι

ΑΕΚ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Κανείς δεν μου ζητάει να κερδίσω άμεσα, αλλά θα πετύχω στον Παναθηναϊκό»

Ελλάδα

|

Category image

Η Βίνους Γουίλιαμς επιστρέφει στο Australian Open με wild card, πρώτη συμμετοχή μετά από πέντε χρόνια

Τένις

|

Category image

Θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Απέρριψε τρεις προτάσεις λόγω Γκρέμιο ο Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Tραυματισμένος σοβαρά 19χρονος ποδοσφαιριστής στην πυρκαγιά του Γκραν Μοντανά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα τυπικά για Βάργκα στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια Αρ. – ΕΝΥ: Παιχνίδι έξι βαθμών με φόντο την παραμονή το πρώτο του 26

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» «πέφτει η αυλαία» του 1ου γύρου

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ματετά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Απόλλωνας προσαρμόζεται στη φιλοσοφία Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη