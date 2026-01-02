Θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε η Ομόνοια

Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι συνεργάτες του είχαν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο ώστε να δουλέψουν τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο πνευματικό κομμάτι, επιδιώκοντας η ομάδα να παρουσιαστεί η Ομόνοια απόλυτα έτοιμη απέναντι στον Ακρίτα, σε ένα παιχνίδι με τις δικές του απαιτήσεις.

Το μοναδικό ζητούμενο για τους πράσινους σε ακόμα ένα παιχνίδι, είναι η νίκη, μια νίκη που θα δώσει ακόμα πιο μεγάλη ψυχολογία για τη δύσκολη συνέχεια σε Κύπρο και Ευρώπη!

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Κουλιμπαλί, ενώ εκτός πλάνων παραμένει ο Φράνσις Ουζόχο, λόγω των υποχρεώσεών του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής