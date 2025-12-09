ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με φάρο το περσινό για την πρώτη φορά

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Από τη στιγμή που η Ομόνοια ηττήθηκε από τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα», δεν υπήρχε άλλος δρόμος από το δύο στα δύο στα ματς με Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό.

Οι πράσινοι λοιπόν έκαναν το καθήκον τους και μάλιστα με εμφαντικό τρόπο επικρατώντας στο ΓΣΠ στα δύο αυτά παιχνίδια. Εάν συμπεριλάβει κανείς και τη νίκη επί της Ντιναμό Κιέβου, τότε, μπορούμε να υποστηρίξουμε πως η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Την ιδανικότερη, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Ραπίντ Bιέννης στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. H Ομόνοια πάει με φορά στην Αυστρία με μοναδικό στόχο τη νίκη, την πρώτη εκτός έδρας σε τελική φάση ομίλων. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως, σε 14 συνολικά αγώνες, μέτρησε εννιά ήττες και πέντε ισοπαλίες. Οι πράσινοι με την ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών βρίσκονται στην 21η θέση με πέντε βαθμούς. 

Επικίνδυνη η απουσία κινήτρου 

Το γεγονός ότι η Ραπίντ έχει μηδέν βαθμούς στη League Phase πρέπει να λειτουργήσει σαν καμπανάκι αφύπνισης για την Ομόνοια. Οι παίκτες του Μπεργκ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάνε χαλαροί στο παιχνίδι μόνο και μόνο επειδή από τον αντίπαλο απουσιάζει το βαθμολογικό κίνητρο. Σοβαρότητα, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα είναι τα τρία στοιχεία που πρέπει η ομάδα να παρουσιάσει στο γήπεδο για να κερδίσει και φέτος την αυστριακή ομάδα. Θυμίζουμε πως και πέρσι το τριφύλλι συνάντησε τη Ραπίντ στη League Phase και την κέρδισε στο ΓΣΠ με 3-1.

Πρασινίζει η Βιέννη 

Η Ομόνοια θα έχει τη μαζική στήριξη του κόσμου της στο παιχνίδι της Πέμπτης. Ήδη έχουν εξαντληθεί τα 2.500 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η ομάδα με τους ομονοιάτες να φτιάχνουν μία όμορφη ατμόσφαιρα στους δρόμους της πόλης πριν την αναμέτρηση.

Εκτός ο Μαέ 

Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, ο Ράιαν Μαέ δεν αναμένεται να ταξιδέψει για την Αυστρία λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει. Εκτός επίσης και οι Τάνκοβιτς, Μουσιαλόφσκι και Στεπίνσκι οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Διαβαστε ακομη