Ξανά στα... ζόρια ο Μπεργκ και οι παίκτες του με το βλέμμα στον Ακρίτα

Δεν ήταν πολλές οι μέρες ξεκούρασης αλλά ήταν σημαντικές για να γεμίσουν τις μπαταρίες τους οι παίκτες της Ομόνοιας.

Από σήμερα Κυριακή (28/12) μπαίνουν και πάλι στα ζόρια ενόψει ενός απαιτητικού Ιανουαρίου.

Προέχει όμως ο αγώνας με τον Ακρίτα το Σάββατο στις 2 Ιανουαρίου στο «Στέλιος Κυριακίδης», που δεν θα έχει τον κόσμο της. Απών θα είναι και ο Κουλιμπαλί που θα εκτίσει την ποινή του. Τη θέση του στο κέντρο της άμυνας δίπλα