Με τις... γνωστές απουσίες αλλά και επιστροφές - Η αποστολή της Ομόνοιας

Αρκέτές επιστροφές περιλαμβάνει η αποστολή της Ομόνοιας για την αναμέτρηση του Σαββάτου (17:00) με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, σε σχέση με το ματς της Δευτέρας κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου.

Ο Χένινγκ Μπεργκ θα έχει ξανά στη διάθεσή του, τους Τάνκοβιτς, Μάριτς και Αγκουζούλ. Θα λείψει ξανά ωστόσο ο Ράιαν Μαέ που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ (15/12), ο Εβάντρο που θα εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του αλλά και ο Στεπίνσκι, παρόλο που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε. Άλλωστε ήταν εκτός αποστολής και σε προηγούμενα ματς για λόγους τακτικής.

Η αποστολή: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Μάριτς, Αγκουζούλ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου.