Ασταμάτητη ΑΕΚ καθάρισε τον ΟΦΗ, μπήκε 4άδα και... περιμένει

Η εξαιρετικές εμφανίσεις της ΑΕΚ δεν περιορίστηκαν μονάχα στον μήνα Νοέμβριο με την Ένωση να συνεχίζει και τον Δεκέμβριο με τέρμα τα γκάζια, επικρατώντας με άνεση του ΟΦΗ μέσα στην OPAP Arena (2-0) στο πλαίσιο της 4ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι «κιτρινόμαυροι» χάρη στα τέρματα των Περέιρα (19') και Ζοάο Μάριο (61') πήραν πέμπτη συνεχόμενη νίκη και δείχνουν συνεχώς να βελτιώνονται. Με το τρίποντο αυτό έφτασαν τους 12 βαθμούς και τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στη 2η θέση της βαθμολογίας και περιμένουν την ολοκλήρωση όλων των αναμετρήσεων για να σιγουρέψουν την παρουσία τους στην κορυφαία 4άδα του θεσμού. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει οι Άρης, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να κάνουν και οι τρεις το απόλυτο στις δικές τους αναμετρήσεις.

Με το... καλησπέρα, το σουτ του Γκρούγιτς έφυγε κόρνερ, από το οποίο προσπάθησε να απειλήσει με κεφαλιά ο Γιόβιτς. Στο 10' ο Ρότα αντικατέστησε τον Οντουμπάτζο και η Ένωση έριξε περισσότερο «βάρος» από τα δεξιά, ενώ στο 15' ο Χριστογεώργος σταμάτησε σε τετ α τετ τον Κοϊτά, τον οποίο βρήκε έξυπνα με εκτέλεση φάουλ ο Πενράις. Το νέο κόρνερ έφερε τον Ρέλβας σε θέση βολής, όμως ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα.

Μοιραία στο 19' ήλθε το 1-0 για την ΑΕΚ έπειτα από την πίεση του Καλοσκάμη στο «build up» του ΟΦΗ και τον Κρίζμανιτς, την πάσα στο ύψος του πέναλτι για τον Περέιρα, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ, όμως αποδιοργάνωσε πλήρως την άμυνα των Κρητικών και με ωραίο αριστερό σουτ στη γωνία του Χριστογεώργου άνοιξε το σκορ νωρίς στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Το σκηνικό δεν άλλαξε μέχρι την ανάπαυλα, με τον διαιτητή Ευαγγέλου να δίνει από δυο κίτρινες κάρτες (Μουκουντί, Γιόβιτς - Κωστούλας, Νους) και την Ένωση να ανεβάζει «στροφές» με την επιστροφή από τα αποδυτήρια.

Η Ένωση μπήκε φουριόζα στο δε΄ύτερο ημίχρονο και προσπάθησε να απειλήσει τα αντίπαλα καρέ. Το πλασέ του Γκρούγιτς στο 47ο λεπτό πέρασε εκτός, ενώ τρία λεπτά μετά ο Ρότα εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά η προσπάθειά του μέσα από την περιοχή με το αριστερό πέρασε εκτός.

Ο Καλοσκάμης έγινε κι αυτός απειλητικός με τη σειρά του μέσα από την περιοχή, μετά από υπέροχη ατομική ενέργεια, όμως το τελείωμά του με το αριστερό πέρασε εκτός. Στο 57ο λεπτό ο Περέιρα λίγο έλειψε να σκοράρει με πλασέ εκτός περιοχής, αλλά ο Χριστογεώργος μάζεψε την μπάλα. Στο 60ο λεπτό ήρθε το δεύτερο γκολ με εκτελεστή τον Ζοάο Μάριο και εκεί μπήκαν οι βάσεις για το τρίποντο.

Ο ΟΦΗ έγινε απειλητικός στο 66ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά και κακή έξοδο του Μπρινιόλι, οι Κρητικοί λίγο έλειψε να σκοράρουν, αλλά ο Ρέλβας επενέβη σωτήρια και πρόλαβε τα χειρότερα. Ο Γκατσίνοβιτς στο 67ο λεπτό δοκίμασε την τύχη του με ένα σουτ εκτός περιοχής, όμως η προσπάθειά του πέρασε εκτός.

Προς το φινάλε του αγώνα ο ρυθμός του πάγωσε, με τον ΟΦΗ να έχει κάποιες ευκαιρίες για να σκοράρει, όμως το 2-0 έμεινε μέχρι το τέλος.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-1-1): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο (10' λ.τρ. Ρότα), Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Γκρούγιτς (75' Λιούμπισιτς), Περέιρα (64' Πινέδα), Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Κοϊτά (64' Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (75' Καραργύρης).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης / 4-3-3): Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λέουις (64' Γκονζάλεθ), Μπαΐνοβιτς (64' Καραχάλιος), Χατζηθεοδωρίδης, Σαλσέδο, Νους (73' Σενγκέλια), Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς (64' Φούντας).