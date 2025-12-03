Νίκολιτς: «Έχουμε καλό σερί, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα»

Το 4/4 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έκανε η ΑΕΚ, που επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ στην OPAP Arena χάρη στα τέρματα των Ρομπέρτο Περέιρα και Ζοάο Μάριο.

Στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά το τέλος του ματς, ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στη νίκη κόντρα στους Κρητικούς και στο καλό σερί το τελευταίο διάστημα.

«Κάναμε τη δουλειά μας, κερδίσαμε 4 ματς, εξασφαλίσαμε τον επόμενο γύρο. Ευχαριστούμε τους οπαδούς, συγχαρητήρια στους παίκτες, προχωρήσαμε σε μερικές αλλαγές, δώσαμε λεπτά σε άλλους, έπαιξε ο Καραργύρης. Ο Ζοάο έβαλε το πρώτο του γκολ. Να μπούμε όλοι υγιείς και να βγούμε υγιείς ήταν ο στόχος, είδαμε τι έγινε με τον Οντουμπάτζο. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα ξέρουμε το βράδυ για το επόμενο ματς. Κάνουμε ματς όπως με την Σάμροκ που είχαμε 30 ευκαιρίες. Έχουμε καλό σερί. Το μυαλό μας στον Ατρόμητο και συνεχίζουμε.».