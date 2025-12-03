Άρης: Χειρουργήθηκε στο γόνατο και μένει εκτός για σχεδόν δύο μήνες ο Μεντίλ

Χειρουργήθηκε και μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για σχεδόν 2 μήνες ο Μεντίλ!

Ο αριστερός μπακ του Άρη προσπάθησε πριν από μερικές μέρες να μπει στον κανονικό ρυθμό προπονήσεων, αλλά αισθάνθηκε ενοχλήσεις, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν πρόβλημα στον χόνδρο. Έτσι, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, με τον ίδιο να μας ενημερώνει μέσω μιας ανάρτησής του στα social media, ότι όλα πήγαν καλά.

«Το χειρουργείο πήγε καλά. Ευχαριστώ από καρδιάς την οικογένειά μου, τους συμπαίκτες μου και όλους τους φιλάθλους για τη στήριξη. Θα δώσω τα πάντα για να επιστρέψω πιο δυνατός και να βοηθήσω την ομάδα το συντομότερο δυνατό. Δύσκολη στιγμή, αλλά όλοι μαζί θα την ξεπεράσουμε», έγραψε ο Μεντίλ, ποστάροντας μια φωτογραφεία του μετά από την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Πλέον, ο 26χρονος μπακ ξεκινά την αποθεραπεία του, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 6-8 εβδομάδων.