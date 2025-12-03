Η Γερμανία διοργανώτρια του EURO Γυναικών 2029

Επισημοποιήθηκε το ποια θα είναι η επόμενη διοργανώτρια του EURO Γυναικών!

Όπως ανακοινώθηκε από την UEFA το απόγευμα της Τετάρτης 3/12, το επόμενο Πρωτάθλημα Ευρώπης για το ποδόσφαιρων γυναικών, θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2029 στη Γερμανία, με τον πρόεδρο της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, να δηλώνει:

«Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά και τις τρεις αντιπροσωπείες για την ακούραστη δουλειά και τη δέσμευσή τους σε όλη τη διαδικασία. Κάθε προσφορά παρουσίαζε όραμα και εξαιρετική ομαδική εργασία μεταξύ εθνικών ενώσεων, κυβερνήσεων και τοπικών ειδικών, όλα εμπνευσμένα από το σημείο αναφοράς που έθεσε η Ελβετία το περασμένο καλοκαίρι. Συγχαρητήρια στη Γερμανία, ανυπομονούμε για ένα αξέχαστο τουρνουά το καλοκαίρι του 2029».

Υποψήφιες για να διοργανώσουν το EURO 2029 ήταν επίσης Πολωνία και Δανία-Σουηδία, με την UEFA να επιλέγει τελικά τη Γερμανία, η οποία διοργάνωσε και το EURO των Ανδρών το 2024.

Θυμίζουμε ότι πρωταθλήτρια Ευρώπης στις Γυναίκες είναι η Αγγλία, η οποία έκανε δικό της το τρόπαιο το περασμένο καλοκαίρι, στην Ελβετία.