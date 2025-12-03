«Δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες θέλουν τον Κουτσουπιά, ενδιαφέρον και από Ισπανία»

Ο Ηλίας Κουτσουπιάς έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά τη φετινή σεζόν στην Ιταλία με τη Φροζινόνετης Serie B, όντας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του με 5 γκολ και 3 ασίστ στα 16 παιχνίδια στα οποία έχει αγωνιστεί!

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο, ο 24χρονος μέσος έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, με δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες να τον έχουν ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα.

Μάλιστα, στο εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρεται ότι ενδιαφέρον για τον Κουτσουπιά, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Μπολόνια Κ19, Μπάρι, Μπενεβέντο, Βίρτους Εντέλα και Καταντζάρο, υπάρχει και από την Ισπανία.