Έστησε πάρτι με πεντάρα κόντρα στην Ηλιούπολη και βλέπει πρόκριση ο Asteras AKTOR

Άργησε, αλλά πήρε την πρώτη νίκη του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ο Asteras AKTOR!

Έχοντας φέρει ισοπαλία με την Κηφισιά στην πρεμιέρα και έχοντας ηττηθεί από Ολυμπιακό και Λεβαδειακό στη συνέχεια, η ομάδα της Τρίπολης χρειάστηκε να περιμένει μέχρι την 4η και τελευταία αγωνιστική, για να επιβληθεί εύκολα με 5-0 της Ηλιούπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και να πάρει το πρώτο της τρίποντο.

Έτσι, η ομάδα του Κρις Κόλμαν, ο οποίος ξεκούρασε αρκετούς βασικούς του, έφτασε τους 4 βαθμούς, μπήκε στην προνομιούχο πρώτη 12άδα και τώρα... περιμένει να μάθει τα υπόλοιπα αποτελέσματα των ομάδων που βρίσκονται πίσω της στη βαθμολογία, για να μάθει αν θα βρεθεί στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης. Πάντως, οι πιθανότητες είναι υπέρ του, για να πάρει τελικά την πρόκριση.

Ανώτεροι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι Αρκάδες, άνοιξαν το σκορ στο 22' με τον Τζιοακίνι, ενώ πήραν «απόσταση ασφαλείας» στο 34, χάρη σε γκολ του Μούμο. Κυρίαρχος και στο δεύτερο ημίχρονο ο Asteras AKTOR, με τον Εμμανουηλίδη να «γράφει» το 3-0 στο 77', πριν ο Τσιντέρα σκοράρει και εκείνος στο 82'. Στο 90'+2', ο Τζιοακίνι έβαλε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0!

Πλέον, η ομάδα της Τρίπολης στρέφει την προσοχή της στην εντός έδρας αναμέτρησής της με τον Λεβαδειακό (7/12, 17:00) για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ενώ η Ηλιούπολη θα δοκιμαστεί στην έδρα του Αιγάλεω, στη Super League 2.

Asteras AKTOR: Αγγελίδης, Σίπσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ (64' Κετού), Μούμο (64' Αλάγκμπε), Έντερ, Καλτσάς (64' Εμμανουηλίδης), Μεντιέτα (55' Μπαρτόλο), Χαραλαμπόγλου, Τζιοακίνι