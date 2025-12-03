ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έστησε πάρτι με πεντάρα κόντρα στην Ηλιούπολη και βλέπει πρόκριση ο Asteras AKTOR

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έστησε πάρτι με πεντάρα κόντρα στην Ηλιούπολη και βλέπει πρόκριση ο Asteras AKTOR

Ο Asteras AKTOR επιβλήθηκε εύκολα με 5-0 της Ηλιούπολης, παίρνοντας την πρώτη νίκη του στο Κύπελλο και κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ!

Άργησε, αλλά πήρε την πρώτη νίκη του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ο Asteras AKTOR!

 Έχοντας φέρει ισοπαλία με την Κηφισιά στην πρεμιέρα και έχοντας ηττηθεί από Ολυμπιακό και Λεβαδειακό στη συνέχεια, η ομάδα της Τρίπολης χρειάστηκε να περιμένει μέχρι την 4η και τελευταία αγωνιστική, για να επιβληθεί εύκολα με 5-0 της Ηλιούπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και να πάρει το πρώτο της τρίποντο.

Έτσι, η ομάδα του Κρις Κόλμαν, ο οποίος ξεκούρασε αρκετούς βασικούς του, έφτασε τους 4 βαθμούς, μπήκε στην προνομιούχο πρώτη 12άδα και τώρα... περιμένει να μάθει τα υπόλοιπα αποτελέσματα των ομάδων που βρίσκονται πίσω της στη βαθμολογία, για να μάθει αν θα βρεθεί στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης. Πάντως, οι πιθανότητες είναι υπέρ του, για να πάρει τελικά την πρόκριση.

Ανώτεροι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι Αρκάδες, άνοιξαν το σκορ στο 22' με τον Τζιοακίνι, ενώ πήραν «απόσταση ασφαλείας» στο 34, χάρη σε γκολ του Μούμο. Κυρίαρχος και στο δεύτερο ημίχρονο ο Asteras AKTOR, με τον Εμμανουηλίδη να «γράφει» το 3-0 στο 77', πριν ο Τσιντέρα σκοράρει και εκείνος στο 82'. Στο 90'+2', ο Τζιοακίνι έβαλε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0!

Πλέον, η ομάδα της Τρίπολης στρέφει την προσοχή της στην εντός έδρας αναμέτρησής της με τον Λεβαδειακό (7/12, 17:00) για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ενώ η Ηλιούπολη θα δοκιμαστεί στην έδρα του Αιγάλεω, στη Super League 2.

Asteras AKTOR: Αγγελίδης, Σίπσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ (64' Κετού), Μούμο (64' Αλάγκμπε), Έντερ, Καλτσάς (64' Εμμανουηλίδης), Μεντιέτα (55' Μπαρτόλο), Χαραλαμπόγλου, Τζιοακίνι

Ηλιούπολη: Χριστοδούλης, Κεραμίδας, Νόνης, Μπουγαΐδης, Λεσάι (64' Ζαφειράκης), Θωμαΐδης (64' Μαϊδανός), Τσάικα, Μίγια (55' Σουντουρά), Νεοφυτίδης, Σαμ (55' Χριστόπουλος), Τσουμάνης (75' Οκό)

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κύπελλο: Τρία τα ντέρμπι στο... μενού

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μ. Λουκά: «Η Καρμιώτισσα είναι ομάδα Α' Κατηγορίας»

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Ζορίστηκε ο Παναθηναϊκός αλλά «καθάρισε» ο Μπακασέτας και… βλέπει τετράδα!

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε την πρόσληψη του νέου της προπονητή η Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κετσμπάγια: «Δεν μπορώ να δεχτώ τέτοια εμφάνιση - Κάποιοι παίκτες δεν μπορούν!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Αντετοκούνμπο έχει ζητήσει να φύγει από τους Μπακς - Αποκάλυψη βόμβα από Αμερικανό δημοσιογράφο

Category image

Αγχώθηκε η Ανόρθωση, αλλά πήρε το εισιτήριο για τους «16» απέναντι στη μαχητική Καρμιώτισσα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Βαράν: «Όταν πήγα στη Ρεάλ είχα κατάθλιψη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη φορά βασικός στην Premier League με την Μπράιτον ο Τζίμας, στον πάγκο ο Κωστούλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γερμανία διοργανώτρια του EURO Γυναικών 2029

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κανείς δεν γλιτώνει από τον Χάαλαντ: Έχει σκοράρει απέναντι σε κάθε ομάδα της Premier League!

Ελλάδα

|

Category image

«Λυσσασμένος» Ολυμπιακός, ύψωσε τείχος στον Παναθηναϊκό και έφυγε για τελικό!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Έχουμε καλό σερί, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα»

Ελλάδα

|

Category image

Πιο καλά δεν μπορούσε να πάει...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άρης: Χειρουργήθηκε στο γόνατο και μένει εκτός για σχεδόν δύο μήνες ο Μεντίλ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη